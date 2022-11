Nora (9) schrijft boze tekst op straat nadat dronken bestuurster woning ramt: “Mijn huis is stuk”

De negenjarige Nora uit Lo-Reninge heeft een boze tekst in krijt op straat geschreven aan haar woning: “Mijn huis is stuk.” Een 29-jarige bestuurster reed onder invloed tegen de woning. De schade is enorm. “We zullen wellicht zeker een jaar moeten verhuizen en herbeginnen in ons gerenoveerde huis. Nora is er enorm boos door. Ze wil die bestuurster zelfs gaan spreken”, zeggen papa Pieter en mama Anyca.

Nora (9) die samen met haar papa, mama en broertje (4) in een woning in het landelijke Lo-Reninge woont, heeft het moeilijk. Donderdagnacht rond 2 uur reed een 29-jarige vrouw uit Komen met een zware Mercedes SUV hun woning binnen. De vrouw kwam van een feestje, had ruzie gemaakt met haar vriend, de auto van haar schoonvader genomen en was vertrokken. In de Rabbelaresteenweg reed ze in een bocht rechtdoor, ramde wat straatmeubilair en reed tegen de gevel van het huis van Nora.

“Ze is heel verdrietig en zelfs boos”, zeggen haar ouders. “Ze weet dat die vrouw te veel gedronken had en wil haar gedacht gaan zeggen. In haar kinderlijke boosheid schreef ze daarom een tekst in krijt op de straat.”

Het meisje zette met krijt deze tekst op straat zodat iedereen die passeert het kan lezen. — © jhm

Derde keer in gevel

Het ongeval gebeurde toen het gezin rustig lag te slapen. “Opeens een enorme klap”, zeggen Pieter (40) en Anyca (36). “Anyca zei meteen: er zit weer een in onze gevel. We wonen hier intussen elf jaar en het is de derde keer dat onze gevel geraakt werd. Maar nog nooit zo erg als nu. Toen we voorzichtig onze living binnenkwamen zagen we doorheen het stof de neus van de Mercedes in onze keuken. Het was een en al ravage. Onze keukenblokken zijn twee meter opgeschoven, stukken van de dampkap kwamen naar beneden en alles lag bezaaid met hopen bakstenen. Het gaat nog om een oude, dik gemetste gevel: daar raak je niet zomaar door. Die zware SUV is er toch in geslaagd…”

De schade binnen is enorm. — © jhm

Door de forse klap verschoven zelfs de keukenelementen. — © jhm

Politie niet bellen

Toen Pieter naar buiten ging, stond een jonge vrouw naast haar auto te trillen op haar benen. Ze leek duidelijk onder invloed, wat de politie ook bevestigde. Haar rijbewijs werd ingetrokken, ze zat net onder de waarde voor een inhouding van 15 dagen.

“Ze vroeg eigenlijk meteen om de politie niet te bellen”, zegt Pieter. “Ik heb haar moeten uitleggen dat zoiets echt niet kon. Ze is met de ambulance mee naar het ziekenhuis gegaan en daarna kwam de brandweer langs. Zij zijn meer dan twee uren bezig geweest om brokstukken te verwijderen en het plafond binnen te stutten. Een binnenmuurtje werd gewoon weggeblazen. Net het muurtje waarop we met stift aangaven hoe groot de kinderen werden. Ook daar zijn ze natuurlijk verdrietig en boos om.”

Gevaarlijke weg

Pieter en Anyca van hun kant zijn vooral kwaad omdat naar hun aanvoelen het ongeval vermeden kon worden. “Ja, uiteraard speelt het feit dat ze gedronken had wellicht mee. En reed ze met ongepaste snelheid. Maar dit is hier een gevaarlijke bocht en al meermaals gaven we aan dat er iets moest gebeuren. Extra signalisatie bijvoorbeeld, of oplichtende borden. Of zware palen voor ons huis. Maar bovenal: de straatverlichting net in deze gevaarlijke bocht is al lang stuk. Dat gaven we al meermaals door aan de provincie. Maar er verandert niks.”

De herstelwerken aan het huis zullen wellicht een jaar duren. — © jhm

Zeker jaar verhuizen

En dus zit er voor het koppel voorlopig niets anders op dan puin te ruimen. “En daarna een tijdelijke nieuwe woonst zoeken, deze week nog”, zuchten ze. “De buitengevel is gescheurd over heel de lengte, tot boven toe. Heel die gevel zal opnieuw gezet moeten worden. Binnen is de keuken vernield. Het plafond is deels gescheurd. De gasleiding is stuk en brokstukken richtten extra schade aan. En dat nadat we zo goed als klaar waren na jaren renoveren. Van de gemeente kregen we al een noodwoning voorgesteld, maar we hopen dat onze verzekering alternatieven kan aanbieden. Sowieso in de buurt zodat onze kinderen in de vertrouwde school kunnen blijven. We vrezen dat we zeker voor een jaar vertrokken zijn, maar hopen dat we tegen Kerst over alles duidelijkheid hebben.”

De brandweer was lange tijd bezig met puin ruimen. — © jhm

Jelle Houwen en Tommy Huyghebaert