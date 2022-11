Yassine Mahi, de aanvaller van politiemannen in Schaarbeek, is aangehouden voor moord en poging moord

Yassine Mahi, de man die verdacht wordt van de steekpartij op twee agenten in Brussel, is aangehouden, zo bevestigt het federaal parket aan de redactie. Hij wordt beschuldigd van moord en poging moord in terroristische context.

De verdachte van de aanslag op twee politieagenten donderdagavond in Schaarbeek staat onder aanhoudingsbevel wegens moord en poging tot moord in een terroristische context, zo meldt het federaal parket. De persoon ligt nog in het ziekenhuis en is nog niet gehoord door een onderzoeksrechter. Dat kon nog niet omdat zijn medische toestand het nog niet toelaat. Dat is uitzonderlijk. De wetsdokter heeft vastgesteld dat hij niet verhoorbaar is omwille van zijn medische toestand. De onderzoeksrechter heeft een schriftelijk mandaat afgeleverd zonder hem eerst te verhoren.

Donderdagavond patrouilleerden Jason P. en zijn collega Thomas M., twee politieagenten van de politiezone Brussel-Noord, met de wagen in de Noordwijk van Schaarbeek. Toen ze omstreeks 19.00 uur werden aangehouden voor een rood licht in de Aarschotstraat, werden ze aangevallen met een mes.

De aanvaller stak Thomas M., die het politievoertuig bestuurde, in de nek. Jason P. werd in de arm geraakt. Kort nadien werd Mahi zelf neergeschoten door een politiepatrouille die in versterking was opgeroepen.

Thomas M. overleefde zijn ernstige verwondingen niet. Zijn collega raakte zwaargewond maar heeft zaterdagmidag het ziekenhuis kunnen verlaten om thuis verder te herstellen.

