Wat een slot! Zulte Waregem scoort drie keer in vijf minuten, maar slikt in de slotseconden toch nog de gelijkmaker tegen Eupen

De Elindus Arena liep aardig vol voor de komst van de Panda’s. Toch zorgden de hardnekkige nevelslierten en lage bewolking voor een haast onheilspellende sfeer toen de twee teams onder leiding van ref Verboomen de grasmat betraden. De inzet was dan ook niet min. Na de 5-0 nederlaag van Seraing op bezoek bij Leuven en de 6-0 pandoering van Oostende in Westerlo, konden Zulte Waregem en Eupen een gouden zaak doen in de rangschikking.

De opdracht voor de beide teams was dan ook duidelijk: winnen en met een goed gevoel de WK-break ingaan. Terwijl Leye de voorkeur gaf aan Sangaré en Offor daarom op de bank liet starten, miste interim-coach Andersen de zieke Prevljak. In zijn plaats verscheen N’dri in het basiselftal van Eupen.

Al gauw werd duidelijk dat de bezoekers met het aalvlugge trio Nuhu - Charles-Cook - N’dri op de tegenaanval zou loeren. Vooral Charles-Cook, een 25-jarige Londenaar, zorgde voor flink wat onrust in de lokale defensie maar tot tweemaal toe ontsnapte Zulte Waregem in het openingskwartier. Bij de derde tegenprik was het raak: Peeters lanceerde N’dri die Willen ter plaatse liet en Bostyn kansloos liet (0-1).

© BELGA

Zulte Waregem moest wel reageren en de kopbal van Gano, makkelijk gepakt door Moser, was een eerste schuchtere doelpoging van een zeer aarzelend gestarte thuisploeg. Dat prille herstel kreeg evenwel een bruuske opdoffen: Willen leverde in bij Charles-Cook en die versloeg Bostyn met een uitstekende plaatsbal (0-2). Het was tekenend voor de eerste helt van Zulte Waregem: defensief leek het nergens op, terwijl de aanvallers onvoldoende een vuist konden maken.

Een déjà-vu-gevoel maakte zich ondertussen meester van de thuisaanhang. Net als in Mechelen gaf Essevee niet thuis in die eerste 45 minuten. Het mag zelfs een wonder heten dat Eupen de partij voor rust niet helemaal op slot gooide. N’dri en Nuhu verzuimden de trekker over te halen. Dat kwam hen duur te staan want Gano lukte op slag van rusten de aansluitingstreffer. Op de bank zat Leye al druk te overleggen welke ingrepen kans op succes hadden om een nieuwe remontada mogelijk te maken.

Driewerf helaas voor de opgeluchte thuisfans maar nog geen minuut later dompelde Nuhu de thuisploeg alweer in de droefenis na mistasten van Rommens en Tambedou (1-3). Toch veerde Zulte Waregem voor rust nog eens op: Rommens ging op de rand van de zestien neer, ref Verboomen en de VAR gingen in conclaaf en kenden uiteindelijk een strafschop toe die door Gano feilloos werd omgezet (2-3).

© Peter Malaise

Eupen en Zulte Waregem blijven ook na rust op hetzelfde elan doorgaan

Geen wissels evenwel bij rust. Leye bracht dezelfde elf spelers opnieuw aan de aftrap voor de tweede helft. Defensief bleef Essevee echter zeer kwetsbaar, terwijl een duwfout op Fadera geen tweede strafschop opleverde. Bostyn moest ook vol aan de bak bij een zoveelste dribbel en schot van Nuhu maar toen Peeters een hoekschop nam en Willen zich miskeek op zijn tussenkomst, kopte Lambert de 2-4 tegen de netten.

Leye bracht nu wel drie nieuwe gezichten. Zo mocht Drambaiev de dramatische Miroshi aflossen maar ook de Oekraïner liet zich ook ringeloren door de dartele Nuhu maar die nam het geschenk opnieuw niet aan. Ook Vossen leed in de malaise, de ervaren spits liet een huizenhoge kans onbenut. Ook Fadera liet nog twee dotten van kansen liggen, terwijl een schot van Rommens voorlangs ging.

© BELGA

De wanhoop was stilaan af te lezen van het gezicht van de fel geplaagde Leye, hij gooide met Offor dan maar nog een spits in de strijd. Zijn team speelde ondertussen alles of niets met maar liefst vijf offensieve spelers die vaak op één lijn stonden. Achterin riepen de Essevee-verdedigers ondertussen nog steeds slag om slinger om hun moeder maar bij de bezoekers sloop stilaan de vermoeidheid in de benen en het hoofd.

Alle ballen op Offor en Gano dus. Die tactiek loonde indirect want een kopbal van Gano werd door Moser nog in hoekschop verwerkt en daaruit lukte Braem de aansluitingstreffer. Nu ging het plots spoken aan de Gaverbeek: Offor waagde zijn kans vanop 20 meter en verraste Moser (4-4). Op de tribunes was het plots toch weer feest.

Een voorts dramatische Fadera kreeg er plots echt zin in en na een weergaloze actie trapte hij de 5-4 tegen de netten. De thuisfans waren het delirium nabij. De koude douche volgde echter bijzonder snel. Soumano profiteerde van nog maar eens een chaotische fase in de thuisdefensie en zorgde zo voor de knotsgekke 5-5 eindstand. Een resultaat waar niemand echt iets mee op schiet.

© BELGA

Zulte Waregem: Bostyn, Ciranni, Tambedou, Willen, Miroshi (57’ Drambaiev); Vigen (60’ Braem), Sangaré (57’ Hallaert), Rommens; Vossen (79’ Offor), Gano, Fadera

AA Gent: Moser, Van Genechten (29’ Christie-Davies), Lambert, Paeshuyse (90’ Gassama), Davidson, Peeters, Bitumazala, Magnée, Charles-Cook (67’ Alexander), N’dri (67’ Soumano), Nuhu

Doelpunten: 9’ N’dri 0-1, 20’ Charles-Cook 0-2, 39’ Gano 1-2, 40’ Nuhu 1-3, 45’ Gano 2-3, 56’ Lambert 2-4, 83’ Braem 3-4, 84’ Offor 4-4, 88’ Fadera 5-4, 90’ Soumano 5-5

Gele kaarten: Vigen, Sangaré, Nuhu en Bitumazala

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Nathan Verboomen