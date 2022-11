Oekraïense soldaten poseren met gevangengenomen Russen in burgerkledij

Reeds voor de bevrijding van Cherson doken geruchten op dat Russische soldaten zouden vluchten in gewone burgerkledij. Nu zijn beelden verschenen op sociale media van Oekraïense soldaten die Russen in burger zouden hebben gevangengenomen.

De Oekraïense soldaat op de beelden toont een Russisch paspoort en zegt dat het om een militair gaat. Een andere mogelijkheid is dat het om collaborateurs gaat, die meewerkten met de Russische bezetter. Of de beelden inderdaad in de omgeving van Cherson gemaakt zijn, is niet helemaal duidelijk. Die stad is weer helemaal onder controle van Oekraïense troepen.

