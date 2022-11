Bernardo Silva en Portugal rekenen op Cristiano Ronaldo in Qatar: “Cristiano kan een krachtig wapen zijn”

“De realiteit is dat wanneer je een speler als Cristiano hebt, het normaal is dat je soms voor hem speelt omdat hij je de wedstrijd in de laatste minuten kan winnen”, vertelde Silva op de FIFA-website.

Ronaldo is de topscorer in de geschiedenis van het internationale mannenvoetbal, met 117 doelpunten in 191 wedstrijden, de laatste tijd loopt het wat minder bij de Portugese superster. Ronaldo scoorde het afgelopen jaar in slechts één van zijn 10 wedstrijden voor Portugal. Bij United kon hij dit seizoen nog maar drie keer de netten doen trillen.

Maar Bernardo Silva, die speelt voor de Engelse kampioen Manchester City, en zal deelnemen aan zijn tweede WK, zei dat Ronaldo het vertrouwen blijft behouden van de Portugese spelers. “Als je dit soort spelers aan je zijde hebt, moet je van ze profiteren, hoewel ik het ermee eens ben dat je niet te afhankelijk van ze kunt worden, omdat dit de teamdynamiek kan verstoren”, zei hij. “Maar als we het goed doen, zal het hebben van Cristiano in ons team een krachtig wapen zijn.”

Jacht op de eerste wereldtitel

Portugal heeft nog nooit het WK gewonnen, met de derde plaats in 1966 hun beste prestatie. “Natuurlijk denk ik erover na. Het is de droom van ieder kind. Het WK winnen, de grootste competitie in het voetbal, is natuurlijk een droom die we allemaal delen, maar we zullen het spel voor wedstrijd bekijken, omdat ik denk dat dat de beste manier is om een kampioenschap te winnen, of het nu voor je club of je land is”, zei Silva.

“Ons doel is om kampioen te worden, maar we moeten het langzaamaan doen, wedstrijd voor wedstrijd. De focus ligt op onze volgende training, de wedstrijd, herstel, opnieuw trainen, de volgende wedstrijd enzovoort. Zo komen we er wel. .”

Portugal opent hun campagne in Qatar op 24 november tegen Ghana in Groep H, waarin ook Zuid-Korea en Uruguay zitten.