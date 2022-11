Gedegouteerde Mehdi Bayat is furieus na gestaakte wedstrijd: “Wat moet ik doen? Mijn ploeg failliet laten gaan?”

“Ik had het voor de wedstrijd voorspeld. Ik heb er geen woorden voor”, aldus Bayat. “We hebben de match in handen, we waren aan het winnen. Iedereen op de club werkt dag in dag uit hard, en dan doen de fans dit? Bravo. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Het bestuur van KV Mechelen snapt het ook niet: zij zijn jaloers op ons omdat wij een gezonde club hebben. Zij maken zes miljoen euro verlies. Wat moet ik dan doen? Mijn ploeg failliet laten gaan?”

© BELGA

Vooral Bayat zelf werd voor de zoveelste maal dit seizoen geviseerd. Dat was bij de start van het seizoen al duidelijk, net als in de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk enkele weken geleden. “Het doet pijn. Iedereen was gemotiveerd. Ik vind het ook erg voor Frank Defays; hij is aan zijn laatste match als coach bezig en ze nemen hem dit af.”

Bayat ging na de wedstrijd nog verhaal halen bij ref Jan Boterberg, die het reglement volgde. “Tuurlijk snap ik hem, zo staat het in het reglement. Maar wat kunnen we meer doen? We hebben de personen die met vuurwerk gooiden direct uit ons stadion gezet. Maar het reglement laat nu eenmaal toe dat de fans een wedstrijd kunnen beslissen. Waar gaat dit naar toe? Dat ze zo kunnen tonen dat zij de macht hebben? Chapeau. We moeten er iets aan doen. Ik ga samen zitten met de stad, met de politie, met iedereen die betrokken is. Onze handen zijn gebonden: we kunnen die personen onmogelijk uit ons stadion houden. Ze gijzelen het hele stadion, en bij uitbreiding het Belgisch voetbal. Want dit gaat blijven gebeuren.”

