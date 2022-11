Kennedytunnel weer vrij na inspectie hoogspanningsinstallatie

De Kennedytunnel op de Antwerpse ring (R1) is zondagochtend weer in beide richtingen toegankelijk, na de dringende nachtelijke inspectie van de hoogspanningsinstallatie. Omrijden via de N16 of R2 tussen beide Scheldeoevers is niet meer nodig, de Liefkenshoektunnel op de R2 is ook niet langer tolvrij.