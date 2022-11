Vooruit-voorzitter Conner Rousseau haalt uit naar vakbonden: “Creëren mee sfeer dat regering schuldig is aan hoge facturen”

In een interview met De Zondag, naar aanleiding van zijn dertigste verjaardag, is Vooruit-voorzitter Conner Rousseau erg scherp. Voor Zuhal Demir, voor de hele Vlaamse regering én voor de vakbonden. “Ze brengen een verkeerd signaal. Niet de regering is schuldig aan de inflatie, wel die zot in Rusland: Poetin.”

Volgens de Vooruit-voorzitter valt het ook op dat de “partijen die het meeste lawaai maken over het beleid, de beste vrienden zijn van Poetin”. “PVDA weigert om Rusland te veroordelen en Vlaams Belang zou Poetin zelf aan wapens hebben geholpen. Zij zouden dus beter zwijgen.”

Rousseau was ook geen voorstander van de nationale staking van afgelopen woensdag. “De vakbonden creëren mee een sfeer dat de regering schuldig is aan de hoge facturen. Dat is gewoon niet eerlijk. Let op: ik sta inhoudelijk achter de meeste eisen van de vakbonden, hè. Ik wil ook een verschuiving van de lasten op arbeid naar vermogen, en dus hogere nettolonen. Een algemene verhoging zal helaas niet lukken, maar in de sectoren waar grote winsten gemaakt worden, moet er wel opnieuw een premie kunnen komen, net zoals de Debora-premie bij de vorige onderhandelingen. Dat is realistisch socialisme.”

Klimaat

Verder in het interview ging het ook nog over de Klimaatconferentie die momenteel aan de gang is in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh. Moest Rousseau daar - net als Groen-covoorzitter Nadia Naji, niet aanwezig zijn? “Het vliegtuig nemen voor enkele dagen? Dat zou weinig duurzaam zijn, hé”, aldus de socialist. “Met alle respect: maar ik zie niet in wat een partijvoorzitter daar kan doen. Behalve wat selfies nemen.”

Dat ook bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) niet naar Egypte afgereisd is, kan Rousseau “weinig schelen”. “Ik kijk vooral naar haar beleid”, zo luidt het. “En daaruit concludeer ik dat klimaat geen prioriteit is voor haar. Ze krijgt zelfs geen hoogspanningskabel geregeld. De Vlaamse woningen zijn bij de slechtst geïsoleerde van heel Europa. Dat is niet alleen slecht voor het klimaat, dat zorgt ook voor een hoge factuur. Waar wacht ze eigenlijk op? Of beter: waar is die Vlaamse regering eigenlijk mee bezig? Wij hebben met Vooruit een isolatieplan op tafel gelegd. Was dat drie jaar geleden ingevoerd, dan waren we vandaag onafhankelijk van Poetins gas.”