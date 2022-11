Dramatische ontknoping drijft ‘filosoof’ Mbaye Leye niet tot wanhoop: “Ik heb de voorbije twee jaar al ervaring voor tien opgedaan”

Na een knappe remonte in Mechelen en een nipte maar logische bekerzege in Lommel, leek Zulte Waregem klaar om optimaal te profiteren van de nederlagen van Seraing en Oostende. Wat volgde was een knotsgekke partij voetbal waarbij Zulte Waregem zich defensief opnieuw volop in nesten werkte maar op karakter terugvocht. De 5-5 eindstand bracht uiteindelijk voor geen van beide teams voldoening.

Wat een trainer lijden kan. Eupen leek aan de Gaverbeek met sprekend gemak de drie punten op zak te steken. Defensief geklungel bij de thuisploeg werd door de Panda’s evenwel onvoldoende afgestraft. Toen Essevee in een krankzinning slotkwartier plots zelfs nog op voorsprong kwam, mocht Eupen zich nog heel gelukkig prijzen dat ze diep in de toegevoegde tijd nog een puntje konden bemachtigen.

Mbaye Leye is een filosofisch man. Zelfs na een wedstrijd die bol stond van drama, slaagde de coach van Zulte Waregem erin om het duel heel rustig en wars van emotie te analyseren. Vooral de ondermaatse prestatie van zijn team voor rust, kwam daarbij uitgebreid aan bod: “Voor rust zaten we net als in Mechelen totaal niet in de match”, gaf Leye ootmoedig toe.

Blijven knokken

“Gelukkig toonden we een goede reactie na de pauze. Toen zag je wel een ploeg die wilde knokken”, zag de coach van Essevee terecht heel wat parallellen met de partij in Mechelen. “Ik moet mijn spelers dan ook feliciteren. Ik zie andere ploegen verliezen omdat ze er totaal niet in slagen om terug te keren in een match. Wij blijven knokken en we zullen dit seizoen nog vaak zulke matchen betwisten. Toch is het natuurlijk zuur om nog de zege uit handen te geven als je plots 5-4 voor staat…” (Lees verder onder de foto)

Een diepe zucht later, leek Leye alweer over de grootste ontgoocheling heen. Of toch niet: “5-4 of 5-5 is een wereld van verschil. We konden eindelijk nog eens veilig staan en over Eupen springen. Als je zoveel fouten maakt, is dat niet mogelijk. We tellen nu inderdaad al 40 tegendoelpunten, maar als je dit nu bij ons in de kleedkamer vraagt, weten de meeste jongens dat niet, hoor. Ach, als ze er 100 incasseren maar op het einde van de rit zich weten te redden, dan maakt het ook niet uit, hé.”

“We zullen nog fouten maken”

Het is symptomatisch voor de evenwichtsoefening die Mbaye Leye al enkele maanden uitvoert aan de Gaverbeek. Leye wordt volgende maand 40 jaar oud, maar hij praat met de rust van een coach die al 30 jaar op de bank zit. “Ik heb de voorbije twee jaar al ervaring voor tien opgedaan”, vertelt hij met een knipoog, maar zelfs de immer optimistische Senegalees beseft dat er zijn team een helse klus wacht om het behoud in de Jupiler Pro League te realiseren.

“Als je die eerste goal van Eupen ziet, onvoorstelbaar toch? We staan met twee verdedigers klaar om in te grijpen en toch is het raak”, klonk er heel even wanhoop in de stem van Leye, die zich andermaal meteen vermande. “Psychologie is belangrijk in profvoetbal. Mijn verdediging is zo jong en we zullen nog fouten maken, dat beseffen we.”

Daarom weigerde Leye ook nu weer pertinent om jongens af te serveren: “Lukas Willen is 19 jaar en deed het de voorbije weken uitstekend, maar tegen Eupen was het minder. Hij beseft ook dat hij in de fout gaat bij die derde tegengoal. Zo’n jongen laat ik dus niet vallen. Hij moet nu even genieten van het verlof en dan weer vol aan de bak. Het zal met ups en downs moeten gebeuren. Dit was een chaotische match, maar geloof me: het Zulte Waregem van dit seizoen zal er zo nog spelen.”