De zoveelste remonte van Cercle Brugge: worden dit de vijf hoofdrolspelers in nog maar eens een comebacksprookje?

Cercle Brugge won zaterdagavond in een matige pot voetbal met de jongste ploeg in de Jupiler Pro League ietwat gevleid weliswaar tegen de oudste. Cercle behaalde recent onder Miron Muslic 16 op 21 en is de uitgelezen specialist van spectaculaire remontes in de Jupiler Pro League. Remember de remontada onder Storck in 2020 en de 24 op 30 vorig seizoen onder Thalhammer. Straffe kost dus en Miron Muslic slaagt er nu eveneens in om die te serveren. Wie zijn nu de hoofdrolspelers in deze jacht op de top 8?