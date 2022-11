Verbolgen uitbater Raf (55) deelt beelden van klant die achteloos pepermolen steelt: “Mensen schamen zich voor niets meer, zo frustrerend”

Uitbater Raf De Bruyne (55) van visrestaurant De Haven Nieuwpoort is zó kwaad omwille van een nieuwe diefstal in zijn zaak, dat hij prompt de camerabeelden op zijn Facebookpagina plaatste. Dat gebeurde nadat een zestiger een Peugeot-pepermolen had gestolen. “Privacy? Er hangt uit dat hier bewakingscamera’s hangen en dat koppel zat nét onder een camera. Ze wisten dat ze gefilmd werden”, zegt Raf.

Een diepe zucht weerklonk bij Raf De Bruyne toen hij zaterdagavond de beelden van zijn bewakingscamera’s bekeek. Een zucht van boosheid en frustratie. De man baat al zes jaar vis- en palingrestaurant De Haven uit en stond voordien dertien jaar aan het roer in het Palingkot, ook in Nieuwpoort.

“Diefstallen zijn schering en inslag geworden”, zucht Raf. “Mensen schamen zich voor niets meer. Ik betrapte zéker al tien dieven in mijn zaak. Een pepermolen, theelichtjes, wc-papier, bestek,… Alles krijgt pootjes. Weet je dat mensen bij een collega dit weekend nog de pas geleverde groentenbakken uitkieperden en de bakken meenamen, omdat ze die in een winkel voor 4 euro kunnen verkopen? Zo frustrerend.”

Pepermolen van 35 euro

Zaterdag was het dus weer van dat in De Haven. “Een koppel, ik schat ze rond de 65, was hier komen eten”, vertelt Raf. “Goed gegeten, mooie fles wijn erbij. Ze betaalden met de glimlach 127 euro en bedankten me nog. Later bleek aan een andere tafel dat de pepermolen verdwenen was. Die zijn van het merk Peugeot en kosten ongeveer 35 euro.”

“Op de beelden zie je hoe de man naar het toilet gaat en in het terugkeren de pepermolen mee graait en in zijn broekzak steekt. Zonder schaamte. Zelfs zijn vrouw lijkt het doodnormaal te vinden. Drie maanden geleden betrapte ik al eens een koppel dat ook zo’n pepermolen had gestolen. Zij kwamen ’s anderendaags zelfs doodleuk opnieuw binnen. Hen heb ik ze eens goed mijn gedacht gezegd.”

Beelden op Facebook

Raf was zaterdagavond zo kwaad dat hij de beelden prompt op Facebook zette. Klacht diende hij niet in bij de politie, “want dat helpt toch niet”. “Uiteraard kreeg ik meteen reacties van mensen die zeggen dat ik hun privacy schendt”, zegt Raf. “Maar er hangt duidelijk uit in mijn zaak dat er camera’s hangen, negen stuks. Die mensen zaten bovendien aan een tafeltje recht onder een camera: ze wisten maar al te goed dat ze gefilmd werden.”

“Als het hen niet kan schelen, dan kan het mij ook niet schelen dat ze op Facebook staan. Een dief ontneemt zich het recht op privacy, vind ik. Wel hoop ik vooral dat ze zichzelf herkennen en ze vol schaamte terugkomen om het nadeel te vergoeden. Dan verwijder ik de beelden. ‘Slechts’ 35 euro of niet: het betekent dat ik enkel verlies heb gemaakt aan hun komst.”