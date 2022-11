Minister Verlinden vraagt politiemensen en familie in open brief om moed niet op te geven: “We staan aan jullie zijde”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) richt zich zondag in een open brief tot de politiefamilie naar aanleiding van de dodelijke aanval op een politiepatrouille donderdag in Schaarbeek. Daarin vraagt ze de politiemensen en hun familie de moed niet op te geven.

“Ik stuur jullie deze brief in alle nederigheid, en in afwachting van de lopende onderzoeken, om jullie te laten weten dat onze samenleving aan jullie zijde staat, vandaag nog meer dan anders”, schrijft de minister. “Ik hoop dat jullie hier je motivatie in blijven vinden, en dat er ook in de toekomst nog jonge mensen zijn die dit zullen doen”, stelt ze.

Maar de minister heeft ook oog voor de familieleden van de politiemensen: “jullie zijn het veilige front waar onze helden kunnen thuiskomen, op dagen waarop ze weer eens dingen zagen die de meesten van ons gelukkig nooit hoeven mee te maken. Ook al zijn jullie waarschijnlijk ongelooflijk trots, gemakkelijk is het niet altijd. En toch klagen jullie niet als je liefste papa, dochter, mama, zoon of lief de avond in verdwijnt met oudejaar, of overuren maakt door een onverwachte interventie. Zonder te weten dat ze ’s avonds veilig thuiskomen, met altijd ergens die sluimerende angst voor de nachtmerrie die de families van Thomas en Jason nu overkomt.”

Minister Verlinden hoopt dat zowel de politiemensen als hun familie “op dagen als deze de moed niet opgeven, en steun vinden bij elkaar” en heeft respect voor de veerkracht die ze bij hem ziet.

“Ook al is het niet genoeg, toch wil ik jullie vandaag een hart onder de riem steken. Jullie zijn er voor ons, om de samenleving te beschermen. Maar omgekeerd moet en zal de samenleving jullie ook beschermen. Aan onze politiemensen wordt niet geraakt. We staan aan jullie zijde”, besluit minister Verlinden.