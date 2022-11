Vertrouweling van Poetin roept op de president ten val te brengen, zelfs te doden: “Als hij Rusland niet kan redden...”

Na de “vernederende” nederlaag in Cherson moet Vladimir Poetin ten val worden gebracht, misschien zelfs worden gedood. Daartoe heeft Alexander Doegin, nochtans de huisideoloog van de Russische president, opgeroepen. Doegin is daarmee een van de eerste prominente Russen die Poetin openlijk zo hard bekritiseert.

Hoewel Vladimir Poetin niet bij naam genoemd wordt door Alexander Doegin, lijdt het geen twijfel over wie de 60-jarige politiek filosoof en ultranationalist het had in zijn - intussen alweer offline gehaalde - tirade op Telegram.

“We geven de heerser absolute macht en hij redt ons allemaal - het volk, de staat, de burgers - op een kritiek moment”, aldus Doegin. “Als hij zich daarvoor omringt met stront of spuugt op sociale rechtvaardigheid, dan is dat onaangenaam, maar zo lang hij ons maar redt… Anders wacht hem het lot van de regenkoning.”

Doegin, nochtans de huisideoloog van Poetin én een van de drijvende krachten achter de oorlog in Oekraïne, verwijst daarmee naar ‘De gouden tak’, een boek van James Frazer waarin een koning op brutale wijze om het leven wordt gebracht omdat hij niet voor regen kon zorgen in een extreem droge periode. “Autocratie heeft ook een keerzijde. Totaliteit van macht bij succes, maar ook totaliteit van verantwoordelijkheid bij falen.”

De felle reactie van Doegin komt er na de in zijn ogen “vernederende nederlaag” die de Russen hebben geleden in Cherson. Na een bezetting van bijna negen maanden werden de Russische troepen gedwongen om zich terug te trekken uit de Russische stad. “Als het verlies van Cherson je niets kan schelen, ben je geen echte Rus”, zo verklaarde hij nog. “Echte Russen klemmen nu hun tanden op elkaar van pijn, huilen en lijden alsof hun harten eruit zijn gerukt, alsof hun kinderen, broers, moeders en echtgenotes voor hun ogen werden gedood. Als dit je geen pijn doet, ben je niets.”

“Geen verraad”

Dat net Doegin als een van de eerste prominente Russen een aanval inzet op Poetin, is opmerkelijk. Doegin is niet alleen de huisideoloog van het Kremlin, hij wordt ook wel eens “het brein van Poetin” genoemd en was een van de drijvende krachten achter de Russische invasie in Oekraïne. Zelfs toen zijn dochter Darya Doegina eerder dit jaar bij een bomaanslag om het leven kwam, bleef hij de aanpak van Poetin nog steunen. Dat lijkt nu helemaal veranderd. “Toch is dit geen verraad”, aldus de 60-jarige ultranationalist. “Het verlies van Rusland is een stap richting armageddon, het einde van de wereld. De voorwaarden van het winnende Westen, deze beschaving van Satan, zullen nooit aanvaardbaar zijn voor Moskou. Dat is het einde.”

De tirade op Telegram werd kort na verschijnen wel opnieuw offline gehaald en Doegin ontkent ondertussen dat hij die zaken gezegd heeft. “Fake news”, zo luidt het. Hij zou zijn president wel nog steunen. Tegelijk is zijn betoog wel nog altijd online te lezen op de Italiaanse versie van een bevriende denktank.

Fake news of niet: na de Russische terugtrekking uit Cherson lijkt het vertrouwen in Vladimir Poetin in eigen huis wel af te nemen, zo schrijft ook het Amerikaanse Institute of War.