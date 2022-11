Gareth Southgate wil Engeland tweede WK bezorgen: “Dit is onze op één na beste periode ooit, we kunnen er de beste van maken”

Vierde op het vorige WK, vorig jaar verliezend finalist op het WK. Maar wat kan Engeland in Qatar? De Britse openbare omroep BBC praatte erover met bondscoach Gareth Southgate, die zijn land na 1966 een tweede wereldtitel wil bezorgen. “Het is het enige waar ik aan denk.”

Engeland werd vier jaar geleden vierde op het WK nadat het de match om brons verloor van de Rode Duivels, vorig jaar werd de EK-finale na strafschoppen verloren van Italië. Southgates ambitie is om de Engelse supporters opnieuw “een reis te laten beleven waar ze zoveel van houden” zoals die op de vorige twee grote toernooien. Of dat kan op een WK in Qatar, een locatie die al voor zoveel polemiek gezorgd heeft, is nog maar de vraag.

“Met de spelers willen we praten over hoe spannend het is om naar een WK te gaan”, vertelt de bondscoach. “Ik denk dat we begrijpen dat het nodig is om over zaken te praten rond dit toernooi die niet met voetbal te maken hebben. Maar we willen dat de spelers het enthousiasme voelen dat ze al sinds hun kindertijd hebben. Dat is me bijgebleven toen ik met hen sprak de laatste dagen, en dat willen we aanmoedigen.”

Lof voor Bellingham

Southgate geeft ook aan dat zijn land nu in zijn op één na beste voetbalperiode ooit zit. “Ongeacht wat er de komende vier weken gebeurt. Daar willen we het ook over hebben met de spelers. En we kunnen er onze beste periode ooit van maken. Dat is het enige waar ik aan denk, het is een uitdaging.

Eén van de spelers waarop Southgate zal rekenen in Qatar is de amper 19-jarige Jude Bellingham, die er ondanks zijn heel jeugdige leeftijd ook al op het EK vorig jaar bij was. “Dat was een goede ervaring voor hem, maar hij wilde toen al meer. Zijn mentaliteit is nee, nee, nee. Hij wil starten, hoekschoppen nemen, kapitein zijn, wat dan ook. En hij is ongelooflijk volwassen voor zijn leeftijd”, klonk het lovend.