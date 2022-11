Benjamin Netanyahu officieel aangesteld om regering te vormen in Israël

De Israëlische president Isaac Herzog heeft oud-premier Benjamin Netanyahu zondag officieel de opdracht gegeven een regering te vormen. De Likoed-partij van Netanyahu en verwante conservatieve partijen behaalden vorige maand bij de parlementsverkiezingen een meerderheid in het parlement.

“Ik geef u het mandaat om en regering te vormen”, verklaarde Herzog aan Netanyahu op een persconferentie.

De 73-jarige Netanyahu, tegen wie een onderzoek loopt wegens corruptie, is meerdere keren premier geweest, de laatste keer tot juni vorig jaar en in totaal meer dan vijftien jaar. De verwachting is dat hij een ultrarechtse coalitie met nationalistische en religieuze partijen vormt die hem mogelijk kan helpen wetgeving aan te nemen om veroordeling te voorkomen.