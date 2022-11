Ophef over schilderij met “rokende oude mannen” dat verwijderd wordt uit Nederlandse universiteit

Er is ophef in Nederland ontstaan omdat er een schilderij is weggehaald uit het academiegebouw van de universiteit van Leiden. Het werk, gemaakt door Rein Dool, werd verwijderd na klachten over de afbeelding van “sigaarrokende oude mannen”.

Kunstenaar Rein Dool schilderde het college van bestuur van de Leidse universiteit halverwege de jaren 70 van vorige eeuw. Op het werk zijn de volgende figuren afgebeeld: historicus Dolf Cohen, die van 1972 tot 1976 rector magnificus was, socioloog Jankarel Gevers, milieubioloog Don Kuenen, jurist Kees Cath en de jurist Nanne Fokke Hofstee.

Het werk hing tot voor kort in een vergaderruimte van de ‘Faculty Club’ van de universiteit, maar werd daar eind deze week van de muur gehaald.

“Ik haat dat”

Rechtendecaan Joanne van der Leun reageert op Twitter enthousiast over de “onmiddellijke actie” die de universiteit ondernam nadat een paar dagen daarvoor klachten over het doek op Twitter verschenen. “Ik heb het grootste gedeelte van mijn carrière doorgebracht in ruimtes met mannen en schilderijen met mannen. Van mij mag het weg.” Over het roken op het schilderij van Dool is ze nog het minst te spreken. “Ik haat dat.”

Politicologe Elina Zorina was een van de klagers over het doek. Tijdens een cursus in de ruimte waar het schilderij hing, begin vorige week, vroeg ze zich af of dat nog wel kon. Op Twitter opende ze een discussie en zei er zelf bij dat de sigaarrokende oude heren wat haar betreft snel weg mochten. Van der Leun schaarde zich meteen achter haar kritiek: “Er is veel discussie over dit doek. Het mag weg, vind ik. En ik verwacht ook dat dit snel gebeurt.”

“Done”, reageerde hoogleraar en vice decaan Koen Caminada daar vervolgens op, met een foto waarop te zien is dat het doek van de muur gehaald is en met de voorkant tegen de muur geplaatst is.

“Geen begrip voor verleden”

Lang niet iedereen is blij met de verwijdering van het schilderij. Zo vindt Jos Damen, hoofd van de Leidse universiteitsbibliotheken, het onverstandig. “Verwijdering toont geen begrip voor het verleden”, zegt hij op Twitter.

“Het zijn de mannen van de macht, in 1976.” Hoogleraar natuurkunde Sense Jan van der Molen zegt op Twitter dat hij het schilderij “altijd heeft gezien als een vorm van cynisme” en een “subtiel artistiek protest tegen vergaderende sigaarrokende mannen in pak”. “Kunst zomaar verwijderen is nogal wat”, vindt Van der Molen.

“Ongelooflijk en dom”

Kunstenaar Rein Dool (90) vindt het “ongelooflijk en heel dom” dat zijn afbeelding van het college van bestuur niet meer aan de muur hangt. “Het is een van mijn beste schilderijen”, zegt de geboren Leidenaar, die nu in Dordrecht woont.

Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft honderd werken van Dool in bezit en De Lakenhal in Leiden heeft ook werk van hem. “Het is gewoon een historisch stuk. In die tijd rookten ze als ketters, dus dat heb ik zo afgebeeld. Ik kan me van die tijd nog herinneren dat ik in een ziekenhuis, terwijl ik in bed lag, een sigaar rookte. Daar heb ik nog een foto van. Dat kon toen gewoon.”

“Trots op schilderij”

Dool zegt dat de afgebeelde hoogleraren destijds heel blij waren met het schilderij. „Ik heb ook nog twintig litho’s gemaakt van die bestuurders. En ik heb dankzij dit schilderij heel veel grote opdrachten binnengehaald. Ik ben heel trots op het schilderij, dat volgens mij eigendom is van de gemeente Leiden. Misschien wil De Lakenhal het wel hebben. Ik denk eerlijk gezegd dat ze het daar graag willen ophangen. Het moet gezien worden.”

In het Dordrechts Museum is vanaf 11 december een tentoonstelling met werken van Rein Dool te zien. Na vier maanden verhuist die expositie naar het Musée Fondation Custodia in Parijs.

De Universiteit Leiden was niet bereikbaar voor nader commentaar op de commotie.