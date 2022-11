Agent gedood in Schaarbeek: “Eerste reactie van Jason was zijn excuses aanbieden omdat hij zijn collega niet had kunnen redden”

Jason P., de 23-jarige agent die donderdag zwaargewond raakte na een mesaanval in Schaarbeek, heeft zaterdagnamiddag het ziekenhuis mogen verlaten. “Een van zijn eerste reacties was zijn excuses aanbieden omdat hij er niet in geslaagd was het leven van zijn collega te redden.”

Jason P. en zijn collega Thomas M. (29) patrouilleerden donderdagavond rond 19 uur in de buurt van Brussel-Noord toen ze moesten stoppen voor een rood licht in de Aarschotstraat. Ze werden aangesproken door een man die hen aanviel met een mes zodra ze hun autoruit hadden laten zakken. Thomas M. werd in de nek geraakt en overleefde de aanval niet. P., geraakt in de arm, werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

P. verkeerde een tijdje in levensgevaar, maar mocht zaterdagnamiddag het ziekenhuis alweer verlaten. Toen hij de deuren van het UZ Brussel buiten stapte, werd hij opgewacht door honderden agenten die een erehaag voor hem vormden.

“In de nacht van donderdag op vrijdag konden enkele collega’s al in het ziekenhuis met Jason spreken”, zegt Olivier Slosse, korpschef van politiezone Brussel-Noord. “Een van zijn eerste reacties was zijn excuses aanbieden omdat hij het leven van zijn collega niet had kunnen redden. Dit weerspiegelt wat iedereen zich afvraagt: wat hadden we anders kunnen doen? Zelfs de persoon die naast Thomas zat en een mes in zijn arm kreeg, stelt zichzelf die vraag.”

Respect

Dat Jason gewaardeerd en gerespecteerd wordt door zijn collega’s, bleek uit de erehaag die honderden agenten voor hem vormden aan de uitgang van het ziekenhuis zaterdag.

En ook aan Thomas wordt gedacht. De Mechelse politie hield een mooi eerbetoon aan de overleden collega.

De Antwerpse politie hield zondag een minuut stilte.

De lokale politie in Borgworm toonde eer en respect aan de twee collega’s.

In Schaarbeek verzamelden heel wat agenten vrijdagavond op de plek waar Thomas werkte.