Minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) na aanval op agenten in Schaarbeek: “Ik vraag duidelijkheid en totale transparantie”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft Brussels procureur-generaal Johan Delmulle gevraagd om een verslag over de feiten die donderdag geleid hebben tot de dood van een politieman in Schaarbeek. Dat verklaarde hij zondag in ‘C’est pas tous les jours dimanche’ (RTL-TVi). De resultaten zal hij maandag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Justitie voorstellen.

“Ik voel dat er veel emotie is. Deze zaak raakt iedereen en ook mij persoonlijk. Het is vreselijk wat gebeurd is. Ik vraag duidelijkheid en volledige transparantie”, aldus de Open VLD-minister. Volgens hem was de dader “erg verward” in het politiecommissariaat van Evere. De politie nam contact op met het parket, dat op zijn beurt de gespecialiseerde magistraat aansprak. Maar sinds zijn vrijlating in 2019 was er geen onrustwekkend feit opgedoken, en vermits hij om hulp vroeg werd beslist om hem door te verwijzen naar het ziekenhuis voor psychiatrisch onderzoek.

Yassine Mahi (32) werd sinds zijn vrijlating opgevolgd door een aantal lokale en gemeenschapsinstanties. Maar volgens de minister stroomt de informatie van die diensten niet door naar Justitie. “Het is noodzakelijk dat er een betere samenwerking komt tussen federaal en de gemeenschappen”, stelde Van Quickenborne.

