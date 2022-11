Dat heet dan antwoorden met de voeten (en handen): Jasper Cillessen na niet-selectie voor Oranje man van de match bij NEC met topredding en halve assist

Het passeren van doelman Jasper Cillessen voor het WK voetbal in Qatar domineerde de brunchwedstrijd tussen NEC en RKC Waalwijk, die in een 6-1 zege eindigde voor de Nijmeegse club. Er hing een groot spandoek in De Goffert met de tekst ‘Ben jij nou zo slim of zijn wij nou zo dom’. Een soortgelijke kreet slingerde bondscoach Louis van Gaal ooit naar het hoofd van Ted van Leeuwen, die net vertrokken is als technisch directeur bij NEC. Er was ook een spandoek met de tekst ‘Kind in Spanje V, keeper van Oranje X’.

Cillessen wilde ondanks de enorme deceptie die hij moest verwerken spelen en stond dus gewoon onder de lat bij het duel met als inzet een plek in het linkerrijtje van de Eredivisie. Al na drie minuten kwamen alle verhalen samen in Nijmegen. NEC kreeg een penalty tegen omdat Ibrahim Cissoko onhandig Julien Lelieveld tegen het gras werkte. Zijn gedrag nadat hij vervangen werd vlak voor de strafschoppenserie tegen Costa Rica bij het WK in Brazilië in 2014 was een van de redenen om Cillessen niet mee te nemen naar Qatar. De doelman had zich meteen kunnen onderscheiden, maar blijkt nog steeds geen penalty-killer. Hij was kansloos bij de strafschop van Dario van den Buijs, die RKC op voorsprong zette. De teleurstelling droop van zijn gezicht.

RKC ging dus prima van start. Maar de Waalwijkers raakten al na tien minuten Iliass Bel Hassani kwijt, de belangrijkste vormgever bij de uitstekende competitiestart. Die reageerde met een lichte kopstoot op een overtreding van Souffian El Karouani. Na raadpleging van het scherm kreeg hij rood. De Waalwijkers moesten dus met een man minder verder.

Vaessen verslaapt zich

In de opstelling ontbrak met Etienne Vaessen al de vaste doelman. Die had zich verslapen en mag maandag aan trainer Joseph Oosting uitleggen hoe dat kwam. Vaessen arriveerde twintig minuten te laat op de club en werd meteen naar huis gestuurd. De aanvallers Julien Lobete en Michiel Kramer waren er niet bij wegens blessures.

In de frontlinie kan RKC wel een stootje hebben, want aanvallers zitten er genoeg in de selectie. Het wegvallen van Bel Hassani, die zijn leven gebeterd leek te hebben, was niet funest voor de speelwijze van de Waalwijkers. Florian Jozefzoon was vanaf de rode kaart tot de rust de enige aanvaller en werd afgelost door Roy Kuijpers. Bovendien kun je er met een man minder ook snel uitkomen na het veroveren van de bal. Dat is dit seizoen de grote kracht van RKC.

Ommekeer

De Waalwijkers kunnen ook aardig verdedigen. De fans van NEC waren al aan het morren over het uitblijven van kansen toen een glijdende Vurnon Anita een voorzet op de uitgestoken arm kreeg. Opnieuw ging de bal, mede op advies van de VAR, op de stip. Invaller-doelman Joel Pereira dook bij de inzet van Nany Dimata naar de verkeerde hoek en onderstreepte nogmaals dat het keren van strafschoppen een specialisme is.

Die goal betekende de ommekeer. Vijf minuten na de rust zorgde El Karouani voor de 2-1. Hij haalde van net buiten het strafschopgebied uit.en scoorde in zijn 45ste wedstrijd voor het eerst in de eredivisie. Met een geweldige reflex zorgde Cillessen ervoor dat die voorsprong op het bord bleef. Pelle Clement kon van dichtbij aanleggen, maar trof de uitgestoken arm van de doelman. In De Goffert ging er een gejuich op alsof er gescoord werd.

Man of the Match Cillessen

Een keepersactie bleek uiteindelijk toch beslissend. Zelfs Vaessen moet thuis op de bank wakker geschrokken zijn van de manier waarop NEC op 3-1 kwam. Zijn vervanger liet een voorzet door de vingers glippen. Magnus Mattsson kon simpel binnen tikken. Daarna was het verzet van de tien Waalwijkers gebroken en konden de invallers Pedro Marquez (twee goals) en Elayis Tavsan er 6-1 van maken. Bij de goal van Tavsan zorgde Cillessen voor een voor-assist. Hij werd uitgeroepen tot man of the match. .

Door voor het eerst ook eens thuis te winnen achterhaalde NEC op de ranglijst RKC. Als het aan geldschieter Marcel Boekhorst ligt, dan blijft het daar niet bij. Hij kondigde aan dat de Nijmeegse club tijdens de pauze voor het WK een enorme verrassing in petto heeft. Werk aan de winkel dus voor de nieuwe technisch directeur Carlos Aalbers.