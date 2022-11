Erdogan noemt explosie in Istanboel ‘achterbakse aanslag’: nu al zeker 6 doden en 58 gewonden

Bij de krachtige explosie in de Turkse grootstad Istanboel zijn minstens 6 doden gevallen en 58 gewonden. Dat meldt gouverneur Ali Yerlikaya van Istanboel. Over de oorzaak van de explosie is officieel nog niets bekend, maar president Erdogan had het in een tv-toespraak al over “een achterbakse aanslag”. Het onderzoek zou zich toespitsen

De ontploffing gebeurde om 16.30 uur (14.20 uur Belgische tijd), zegt gouverneur Yerlikaya in zijn tweet, in de Taksim Istiklal-straat in de wijk Beyoglu, een drukke winkelstraat. Op dat moment was er erg veel volk aanwezig. Op sociale media circuleren beelden van winkelende mensen die door de explosie opgeschrikt worden, en in paniek proberen te vluchten. Op de beelden is een explosie te zien en een rookwolk die opstijgt uit de straat. Ook liggen er meerdere mensen op de grond, sommigen in een plas van bloed.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zes doden

In een nieuwe update op twitter heeft gouverneur Yerlikaya het over 6 dodelijke slachtoffer en 58 gewonden. Die worden nog verzorgd, tweet hij. “We wensen de mensen die het leven lieten, Gods barmhartigheid toe en de gewonden een spoedig herstel”, aldus nog de gouverneur.

Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan is de explosie een “achterbakse aanslag” die aan zes mensen het leven heeft gekost en 58 anderen heeft verwond.

“De daders van deze achterbakse aanslag zullen worden ontmaskerd”, zei het Turkse staatshoofd live op de televisie. “Dat onze bevolking er zeker mag van zijn dat de daders worden gestraft.”

Een ooggetuige vertelt aan CNN hoe de explosie op amper tien meter van hem gebeurde. Hij zag hoe verschillende mensen op de grond bleven liggen. Hoe erg de slachtoffer eraan toe zijn, kon de man niet zeggen, maar hij zag hoe verschillenden van hen bloedden uit wonden aan armen en benen.

“Toen ik de explosie hoorde, was ik verlamd van angst”, zegt ooggetuige Mehmet Akus (45), die in een restaurant op de Istiklal-straat werkt. “Mensen stonden stil, keken naar elkaar en begonnen dan in paniek weg te lopen. Wat kan je anders doen.”

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de omgeving werd intussen afgezet. Volgens CNN Türk ontstond er paniek op straat en zijn veel politie-, brandweer- en medische teams ter plaatse gestuurd. Op het Kasimpasa politiestation vlak bij de plaats van de explosie kreeg Reuters te horen dat alle beschikbare manschappen ter plaatse zijn, zonder verder details te geven.

Dokters en verpleegkundigen zijn uit verlof geroepen om slachtoffers te helpen behandelen en de Rode Halve Maan, het Rode Kruis, roept iedereen op om dringend bloed te geven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Turkse mediaregulator heeft een uur na de explosie een publicatieverbod afgeroepen op nieuws over de explosie. Nieuwsuitzendingen mogen geen beelden brengen, wat het moeilijk maakt om zicht te krijgen op de omvang van de schade. Volgens de hoofdofficier van Justitie van Istanboel is er een onderzoek geopend naar de explosie.

Er zijn vijf magistraten aangesteld om het onderzoek te voeren.

Politie schiet man dood

Volgens Halktv, een Turkse zender, werd in Şişhane intussen een man doodgeschoten. Volgens getuigen vuurden agenten wel 50 of 60 keer. Of er een verband is met het bloedbad in Instanboel is nog niet bekend

In 2016 werd de drukke winkelstraat al eens het doelwit van een aanslag. Toen stierven vijf mensen bij een zelfmoordaanslag.