Bij Club Brugge zijn ze niet te spreken over strafschopfase tegen Antwerp: “Dit is nooit penalty, hier zijn geen woorden voor”

Club Brugge gaf in het slot een 2-0-voorsprong nog uit handen tegen rivaal Antwerp. Onder meer door een penalty kwamen de bezoekers alsnog langszij. Een fel gecontesteerde gelijkmaker in het Brugse kamp.

Simon Mignolet werd na afloop bevraagd over de strafschopfout. “Ik heb de beelden nog niet terug gezien, maar het voelde toch iets te licht aan om er voor te fluiten. In zo’n emotioneel beladen wedstrijd tegen Antwerp gaat er altijd wel geduwd en getrokken worden en gaan er fases zijn, maar absoluut geen die over de schreef gingen. Ik denk dat je dan in zo’n match moet kunnen aanvoelen dat dit veel te licht is om een penalty te geven. En wanneer je dat wel doet, dan moet je vandaag meer dan één penalty toekennen.”

LEES OOK. Antwerp sleept dankzij discutabele penalty nog puntje uit de brand in topper op Club Brugge

Carl Hoefkens: “Dit is nooit penalty”

Trainer Carl Hoefkens deelde de mening van z’n doelman. “Na de eerste tegengoal moeten we heel snel weer op scherp zijn en compact proberen te staan, maar dan komt de fase van de scheidsrechter. Eentje waar hij zich zeer graag wil profileren vandaag. Bovendien krijgt hij 0,0 steun van de VAR. Dit is nooit penalty. Hier zijn geen andere woorden voor. Ik heb het hier heel moeilijk mee”, aldus Hoefkens.