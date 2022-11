Meisje (16) krijgt bierglas in gezicht gesmeten tijdens nachtje stappen op Oude Markt: “Twee tanden gebroken, maar dit had veel erger kunnen aflopen”

Een minderjarig meisje is donderdagnacht slachtoffer geworden van zinloos geweld toen ze de Leuvense Oude Markt wilde verlaten. Een jonge man gooide een glas in het gezicht van X. D., waarna de tiener een snede in de onderlip opliep en ook delen van haar voortanden verloor. Er werd intussen al een klacht neergelegd bij de politie.

De mama van het slachtoffer getuigt anoniem over het voorval, het meisje zelf was op zondag nog te hard onder de indruk van de feiten om te reageren. “Mijn dochter ging samen met een vriendinnetje uit, en ik had afgesproken dat ik hen om drie uur ’s nachts zou gaan halen”, zegt ze.

“Om 2.50 uur krijg ik plots een paniekerige telefoon van de vriendin van mijn dochter. Ze vertelde me dat X. aangevallen was met een bierglas vlak na een discussie met een vijftal jongens. Nadat mijn dochter aan hen vroeg wat hun probleem was, besloot een van hen een glas in haar gezicht te gooien. Meteen daarna sloegen de jongens op de vlucht.”

Tanden geruïneerd

Intussen was X. al op de spoedafdeling van het ziekenhuis. “Ik ging eerst nog haar vriendin halen in de Naamsestraat, en zij zat helemaal onder het bloed van mijn dochter”, getuigt de mama nog. “Als ouder spoken er dan enorm veel dingen door je hoofd. Eigenlijk heeft ze nog veel geluk gehad, want glas in het aangezicht kan enorm veel definitieve schade aanrichten. Stel je voor dat het glas in een slagader in haar hals of in haar oog terechtkwam.”

“Al wil ik haar kwetsuren nu zeker niet minimaliseren: ze heeft een snede van een centimeter in haar onderlip en haar voorste tanden zijn geruïneerd. Die zijn zelfs tot boven haar tandvlees gesplit. X. heeft een erg groot rechtvaardigheidsgevoel, en ze wilde in die discussie met die jongens gewoon voor zichzelf en haar vriendin opkomen.”

Op zondagmiddag stapten X. en haar gezin naar de Leuvense politie om een klacht neer te leggen. “Daar werden we echt heel goed geholpen. We hopen dat de dader gevat wordt, en dat hij opdraait voor alle schade die hij aangericht heeft”, klinkt het nog. “We weten waar de jongen naar school gaat, en ook hoe hij eruitziet. Desnoods zoekt hij maar een extra vakantiejob om de kosten van de tanden te betalen, zodat hij goed beseft wat hij juist gedaan heeft. Het is verschrikkelijk dat zo’n uitgaansnacht, waarbij plezier maken centraal staat, op zo’n manier moet eindigen.”

© facebook

Zeldzaam

Bij de Leuvense politie bevestigt men dat er een klacht werd neergelegd. “Nu volgt een procedure waarbij de klacht geacteerd wordt, en vervolgens worden de camerabeelden bekeken en een officieel onderzoek opgestart”, zegt commissaris Marc Vranckx.

“Het is te betreuren wat zich heeft voorgedaan, want eigenlijk zijn incidenten van dit soort best zeldzaam. We krijgen tijdens de drukke uitgaansnachten wel veel oproepen binnen over nachtlawaai, maar verder valt het doorgaans wel mee. We hebben extra volk op de baan, en voeren indien nodig ook versnelde patrouilles uit. Alle horeca-uitbaters kennen onze collega’s in burger, en kunnen ons altijd bereiken bij problemen”, besluit Vranckx.