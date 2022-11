Wat is er aan de hand in de beruchte Aarschotstraat? “Pooiers, drugsbenden en ander gespuis hebben de controle overgenomen”

Nachtwinkels, snackbars en bordelen in de Aarschotstraat en de Brabantstraat in Schaarbeek moeten ’s nachts dicht. Dat is beslist na de mesaanval op twee agenten. Toch gelooft niemand in de buurt dat het probleem daarmee opgelost zal zijn. “Pooiers, drugsbenden en ander gespuis hebben de controle overgenomen”, zegt een prostituee die niet eens met haar naam in de krant durft. Maar er is nog meer aan de hand in deze ooit zo bruisende buurt die afgleed naar een no-gozone.