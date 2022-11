Saoedi-Arabië laat meest ervaren speler alsnog thuis voor WK na dopingperikelen

In de verklaring zei de federatie dat de Franse bondscoach van de nationale ploeg, Hervé Renard, “uit voorzorg” besloot om Al-Muwallad te schrappen van de lijst voor deelname aan het WK. Nawaf Al-Abed is opgeroepen om hem te vervangen.

Het Saoedische antidopingorgaan schorste Al-Muwallad vanaf eind maart voor 18 maanden omdat hij positief had getest op furosemide, een diureticum dat de aanwezigheid van anabolen maskeert en op de lijst van verboden middelen van het Wereldantidopingagentschap (WADA) staat. Maar een Saoedische beroepsinstantie verminderde deze sanctie onlangs, waardoor hij volgens lokale media aan het WK had mogen deelnemen.

Maar “wegens de ontwikkelingen” van een beroep dat het WADA indiende tegen de schorsingsvermindering bij het Internationaal Sporttribunaal TAS besloot Renard Al-Muwallad toch niet meer op te nemen in de selectie.

De 28-jarige Al-Muwallad was met 74 interlands (daarin 17 goals) de meest ervaren speler van de Saoedi’s. Al-Muwallad is een voormalige spits van Al-Ittihad uit Jeddah en voetbalt nu voor Al-Shabab uit Riyad. Hij werd gezien als een potentiële titularis op het WK in Qatar. Hij was aanwezig op het WK in 2018 en telt in zijn loopbaan ook een mislukte uitleenperiode bij de Spaanse club Levante.

De nieuwe selectie:

Doel: Mohammed Al-Owais (Al-Hilal), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr), Mohammed Al Rubaie Al-Yami (Al-Ahli)

Verdediging: Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Hassan Tambakti (Al-Shabab), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Abdullah Mado (Al-Nassr), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal), Saud Abdulhamid (Al-Hilal), Sultan Al-Ghanam (Al-Nassr), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal)

Middenveld: Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Riyadh Sharahili (Abha), Ali Al-Hassan (Al-Nassr), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Abdulelah Al-Malki (Al-Hilal), Sami Al-Najei (Al-Nassr), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab)

Aanval: Nawaf Al-Abed (Al-Shabab), Haitham Asiri (Al-Ahli), Saleh Al-Shehri (Al-Hilal), Firas Al-Buraikan (Al-Fateh)