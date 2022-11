Vincent Kompany gaat met leider Burnley de WK-break in met drie punten voorsprong: “Een zege voor de fans”

Halfweg was er nog niet gescoord, maar Ashley Barnes (55.) bracht daar in de tweede helft al snel verandering in. Anass Zaroury (73.), aangever van de openingsgoal, en opnieuw Barnes (81.) diepten verder uit in het slot. Manuel Benson begon ook in de basis in het winnende kamp.

De troepen van Vincent Kompany gaan op die manier de WK-pauze in aan kop van het klassement in de op één na hoogste Engelse voetbalafdeling met 41 punten. Blackburn volgt op de derde plaats met 36 punten.

“Dit is een zege voor de fans”, reageerde Kompany na afloop. “Ik geniet ervan om Turf Moor (de naam van het stadion, red) uit zijn dak te zien gaan. Ik ben hier erg blij mee. Zeker omdat de spelers goed voor de dag kwamen, veel duels naar hun hand zetten en Blackburn maar weinig kansen bij elkaar lieten voetballen. Het was een zeer complete prestatie.”