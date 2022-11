En de malaise gaat verder: Anderlecht - KRC Genk even stilgelegd nadat ultragroep vuurpijlen het veld opgooit

De match tussen Anderlecht en KRC Genk in het Lotto Park is na ongeveer 40 minuten even stilgelegd, omdat er vanuit het supportersvak achter de goal van Genk-doelman Maarten Vandevoordt vuurpijlen richting het veld vlogen. Na een paar minuten kon de partij wel hervat worden.

De voorbode op de vuurpijlen die de fans op het veld gooiden, was er enkele minuten eerder al. Er ging namelijk vuurwerk af buiten het stadion. Uiteindelijk was het ook zover binnenin het stadion. De supporters aan de rechterkant, meer bepaald de ultragroep South Leaders die tien jaar bestaat, vonden er niet beter op dan vuurpijlen richting het speelveld te werpen. De andere thuisfans konden dat gedrag allerminst smaken en startten een fluitconcert naar de daders. Jan Vertonghen, die niet in de selectie zat, was aanwezig in het stadion en ging de conversatie met de ultra’s aan tijdens de pauze.

Zaterdagavond werd de match tussen Charleroi en KV Mechelen definitief gestaakt toen de thuissupporters soortgelijk gedrag vertoonden.

© BELGA