EREDIVISIE. Feyenoord is nieuwe leider na eenvoudige zege in Rotterdamse derby, ex-Lierenaar ontpopt zich tot held in Friese derby

Feyenoord heeft zondagavond op de veertiende speeldag van de Eredivisie een mokerslag uitgedeeld aan Excelsior in de Rotterdamse derby. Het veegde de buur met 5-1 van de mat in de Kuip en kroont zich zo bij het ingaan van de WK-pauze tot nieuwe leider in de Eredivisie.

Kenzo Goudmijn (4.) legde de gastheer het zwijgen op met een vroege openingstreffer, maar Sebastian Szymanski (11.) en Orkun Kokcu (20.) bewerkstelligden snel de ommekeer. Opnieuw Szymanski (50.) en Kokcu (66.), en Patrik Walemark (78.) maakten er zelfs een pijnlijke match van voor Excelsior, met Siebe Horemans 90 minuten op rechtsachter.

Dankzij de klinkende overwinning grijpt Feyenoord de leidersplaats in het klassement van de Nederlandse eerste klasse met 33 punten. Ajax en PSV zijn de eerste achtervolgers met 30 eenheden.

Ex-Lierenaar Tahiri ontpopt zich tot grote held in Friese derby

In een verhitte openingsfase tussen Heerenveen en Cambuur, die even onderbroken werd door vuurpijlen op het veld, klommen de bezoekers op voorsprong via Jamie Jacobs (10.). Beide teams zochten uiteindelijk met een gelijke stand de kleedkamers op: Amin Sarr (36.) stelde orde op zaken voor de thuisploeg op aangeven van Tahiri. Laatstgenoemde kroonde zich in de slotfase tot man van de match met de winning goal in de 82e minuut.

Tegelijkertijd draaide een dolle ontknoping in Groningen uit in het voordeel van Fortuna Sittard (2-3). Het stond lange tijd 1-0, maar Paul Gladon (78. en 85.) keerde de rollen om. Florian Kruger (90.+1) dacht een punt uit de brand gesleept te hebben, maar dat was in extremis buiten Tijjani Noslin (90.+5) gerekend. Cyril Ngonge kwam na een dik uur van de verliezende bank.

Heerenveen leunt dankzij de prestigieuze overwinning met 23 punten aan tegen de top zeven in de Nederlandse hoogste voetbalafdeling en de plaatsen die in aanmerking komen voor Europees voetbal. Groningen bengelt nog rond de gevarenzone, op de vijftiende positie met 12 eenheden.

Tweeklapper Philippe Rommens levert Go Ahead slechts punt op tegen Vitesse

Een tweeklapper van Philippe Rommens heeft Go Ahead Eagles zondagavond op de veertiende speeldag van de Eredivisie slechts een punt opgeleverd tegen Vitesse. Het werd 2-2.

Rommens, een 25-jarige Belgische middenvelder, trof raak in de 8e en 20e minuut en was zo auteur van een dubbele bonus voor de thuisploeg. In de tweede helft scoordende bezoekers al vroeg de aansluitingstreffer via Matus Bero (49.) en in het ultieme slot sleepten ze zowaar nog een punt uit de brand via Simon van Duivenbooden (90.+3).

Na een dramatische seizoensstart (0 op 15) is Go Ahead nu al negen competitiewedstrijden ongeslagen (3 zeges, 6 draws). Het vat daarmee post op de elfde plaats in de tussenstand van de Nederlandse hoogste voetbalafdeling met 15 punten.