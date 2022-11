Waarom er dit jaar al dubbel zoveel doden zijn door CO-vergiftiging: “En dat zal nog verergeren, want de echte winter moet nog komen”

Ze hadden een barbecue binnen gezet om het toch wat warm te hebben. Het nieuws dat twee vrouwen in Wilrijk om het leven waren gekomen door CO-vergiftiging vorige maand, was schokkend. “Maar er zijn sindsdien nóg mensen gestorven door exact hetzelfde, of omdat ze een vuurkorf hadden laten branden binnen”, zegt adjunct-directeur Dominique Vandijck van het Antigifcentrum. “Het haalt gewoon niet altijd de kranten.”

Liefst zestig doden zijn er dit jaar al gevallen door CO-vergiftiging, blijkt uit cijfers van het Antigifcentrum. Dat aantal schommelde de afgelopen jaren rond de dertig, nu zitten we dus al aan dubbel zoveel.

CO-vergiftiging maakt vaak verschillende slachtoffers tegelijk, omdat een heel gezin er samen aan ten prooi valt. Koolstofmonoxide is een reuk- en kleurloos gas dat vrijkomt als brandstoffen zoals aardgas of petroleum niet volledig verbrand worden. De eerste tekenen zijn hoofdpijn en duizeligheid. Word je er blijvend aan blootgesteld, verlies je het bewustzijn, kan je in coma vallen en sterven.

Vandaag krijgt het Antigifcentrum minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) over de vloer. “Ik maak me zorgen over komende winter, zeker nu de energiecrisis zich nog zal laten voelen”, zegt ze. “Ik hoop dat mensen het nummer opslaan – 070-245 245 – want het kan levens redden.”

De energiecrisis doet het risico op CO-vergiftiging enorm stijgen, zegt Vandijck van het Antigifcentrum. “Heel wat mensen, ook mensen uit de middenklasse, zoeken middelen om te besparen. Dus gaan ze goedkope alternatieven zoeken om te verwarmen: ze zetten een bijzetvuurtje op basis van petroleum of gas. Of ze zetten de houtkachel weer aan die ze jaren niet gebruikt hebben. Dat is bijna vragen om problemen.”

Want vaak is de schoorsteen niet goed gereinigd, of wordt de lucht niet perfect afgevoerd. “Of mensen verwarmen maar één kamer en zitten daar dan allemaal samen, en ze sluiten die kamer dan nog zo goed mogelijk af, zodat er nauwelijks ventilatie is”, zegt Vandijck. “En dat zal dus nog verergeren, want de echte winter moet nog komen.”

Wat kan je doen? “Laat je schoorsteen reinigen, zorg ervoor dat je verwarmingsketel nagekeken is”, zegt Vandijck. “Ventileer, dat is absoluut nodig, ook in de kou en ook als de energieprijzen hoog liggen.”

