De kerstsfeer is de enige warmte waarop we niet besparen: “Sommige kerstballen kosten 19 euro per stuk, en toch verkopen ze heel goed”

Een kerstboom met bevroren takken, gekleurde lampjes en véél roze snoep of zwart-gouden ballen in. Zo ziet hij eruit, dit najaar. Of toch volgens de trends. Nu zowat elk tuincentrum de ledlichten van zijn kerstafdeling heeft aangeknipt, wordt duidelijk: op dat laatste bommetje warmte deze winter, onze Kerst, willen we verdorie níét besparen. “Sommige kerstballen kosten 19 euro per stuk, en toch verkopen ze heel goed.”