Zwaarste nederlaag tot nu toe, maar Poetin geeft geen kik: The Moscow Times-uitgever Derk Sauer over het draagvlak van Poetin bij de Russische bevolking

“Cherson is van ons”, zei president Zelenski afgelopen weekend. Na acht maanden hebben de Oekraïners hun stad heroverd, meteen de zwaarste nederlaag voor Poetin tot nu toe. Zijn huisideoloog Doegin reageerde opvallend scherp: de Rus riep op om de president ten val te brengen. Maar het brede volk? Dat zwijgt, knikt, volgt. Cherson lijkt geen grote barsten te hebben veroorzaakt in Poetins draagvlak. Derk Sauer, Nederlands uitgever van de Russische onafhankelijke krant ‘The Moscow Times’, is niet verbaasd. “Volgens de Russen zijn zíj de underdog.”