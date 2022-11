Over en uit voor WK? Marokkaanse spelverdeler loopt vermoedelijk zware blessure op bij laatste competitieduel met Marseille

Het WK van Amine Harit lijkt nog voor het goed en wel begonnen is voorbij. De Marokkaanse international en spelverdeler van Olympique Marseille ging hard neer in een duel tijdens de partij tegen het Monaco van Philippe Clement en greep meteen naar de knie. De 25-jarige Harit werd met een brancard van het veld gedragen. Afwachten hoe ernstig het is.

Marseille zag Amine Harit in de 62e minuut uitvallen. Na een duel met verdediger Axel Disasi moest de Marokkaanse middenvelder per brancard van het terrein gedragen worden. Harit maakt deel uit van de 26-koppige WK-selectie van bondscoach Oualid Regragui. Marokko is op 27 november in Doha de tweede tegenstander van de Rode Duivels in groep F.

De beelden:

© AP