Moet geweld tegen de politie nog strenger bestraft worden? Justitieminister Van Quickenborne “bereid om te praten”

Moeten de regels over de bestraffing van geweld tegen politiemensen opnieuw verstrengen? Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zegt dat hij bereid is daarover te praten. Daarmee lijkt hij te willen ingaan op de eisen van de politiebonden. En dat nadat de moordende aanslag van Yassine Hami (32) op twee politiemensen een heel weekend lang voor verhitte discussies zorgde met de bonden, omdat Van Quickenborne het over nultolerantie had.