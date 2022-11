Cristiano Ronaldo houdt zich niet in tijdens explosief interview en voelt zich verraden door Man United: “Sommigen wilden mij er niet bij”

De tijd dat Cristiano Ronaldo en Manchester United een match made in heaven was, ligt al lang achter ons. In zijn huidige periode bij de club loopt het voor de Portugees voor geen meter en daar komt hij nu openlijk voor uit. In een interview van anderhalf uur met Engelse journalist Piers Morgan spaart hij Manchester United niet.

“Niet alleen de coach, maar nog twee of drie anderen bij de club probeerden me uit de club te krijgen. Zeker tot op zo’n niveau dat ik me verraden en in de steek gelaten voelde. Bovendien voelde ik dat sommigen mij er niet bij wilden. Niet alleen dit jaar maar ook vorig jaar voelde ik dat”, aldus Ronaldo in een sneak peek op Twitter. (lees verder onder de tweet)

Verder vindt Ronaldo dat hij als “zwart schaap” behandeld wordt in Manchester. “Het lijkt alsof ik voor alle sportieve mislukkingen verantwoordelijk ben”. Vorige maand werd de Portugees nog geschorst door trainer Erik ten Hag omdat hij niet wilde invallen tegen Tottenham. Dat is duidelijk in het verkeerde keelgat gekropen bij Ronaldo. “Als hij (Ten Hag, red.) geen respect voor mij heeft, moet je niet verwachten dat ik dat ooit voor hem ga hebben.”

De kritiek rond Ronaldo kwam de voorbije maanden langs alle kanten. Ook clubicoon Wayne Rooney was niet meteen fan van de Portugees, die binnenkort voor de vijfde keer in zijn carrière naar een WK afzakt. Rooney zou een van de personen geweest zijn die vond dat Man United zich van Ronaldo moest ontdoen. “Ik weet niet waarom hij me zo bekritiseert. Waarschijnlijk omdat hij zijn carrière intussen heeft beëindigd en ik nog steeds op hoog niveau speel”, gooit Ronaldo nog wat meer olie op het vuur.

Nul progressie

Ook over de club in het algemeen heeft Ronaldo een woordje veil. “Sinds Sir Alex Ferguson de club heeft verlaten, heb ik tot dusver geen progressie meer gezien. Er is gewoon 0 vooruitgang geboekt”, klinkt het erg scherp.

Het volledige interview met Ronaldo wordt pas later komende week uitgezonden.