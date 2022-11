Geen onherstelbare schade in laatste weekend voor WK, maar de zorgen voor de Rode Duivels blijven

Een weekend zonder onherstelbare schade voor de Rode Duivels. Dat is waar voetbalminnend België op hoopte en ook is gebeurd. Kevin De Bruyne verloor met City, maar dat is nu even minder belangrijk. Hij is fit. Of de 25 andere geselecteerden die zich vandaag om 15 uur in Tubeke melden allemaal even klaar zijn voor Qatar, is een andere vraag.

Over De Bruyne, Courtois, Alderweireld, Witsel, Trossard, Castagne, Faes, Debast, Theate, Vanaken, Casteels en Mignolet moeten we ons al geen zorgen maken. Die 12 van de 26 geselecteerden speelden de voorbije dagen zonder problemen de volle 90 minuten bij hun club en zijn fit. Maar het is niet allemaal hosanna. Liefst zeven Rode Duivels kwamen in hun laatste wedstrijd voor de afreis naar Koeweit aanstaande dinsdag niet meer in actie. Om verschillende redenen. Eden Hazard zat donderdag al voor de negende keer op rij 90 minuten op de bank in een competitiematch van Real Madrid. Verrassender was dat deze keer ook dat Charles De Ketelaere bij AC Milan niet van de bank kwam. Niet goed voor het vertrouwen van de 21-jarige aanvaller, die blijkbaar nog een weg heeft af te leggen.

Vertonghen niet verontrustend

Romelu Lukaku (dij) en Thomas Meunier (jukbeenbreuk) zijn al langer buiten strijd, maar moeten in principe klaar zijn voor het WK, zij het in het geval van Lukaku misschien niet meteen voor de eerste wedstrijd. Jan Vertonghen (kuit) en Yannick Carrasco (contractuur) bleven aan de kant met minder erge blessures. Vertonghen trainde nog niet op het veld, maar zijn blessure wordt nog altijd als ‘weinig verontrustend’ omschreven. Er wordt verwacht dat hij net als Carrasco zeker klaar is voor die eerste wedstrijd tegen Canada op 23 november. Dat is zeker ook Michy Batshuayi, die wegens een schorsing niet speelde nadat hij zo sluw was eerder op de week twee keer geel te pakken. Zo liep hij dit weekend niet het risico geblesseerd te geraken.

© REUTERS

Tielemans en Arsenal

Maar het zijn niet allemaal basisspelers die bondscoach Roberto Martinez meeneemt. Naast de zeven die dit weekend niet in actie kwamen, zijn er nog zeven die de volle 90 minuten niet haalden. Jérémy Doku kwam maar aan 10 minuten, wat zijn totaal dit seizoen op 210 minuten brengt. Dat is het minste van alle geselecteerde Duivels, nog minder dan andere minimalisten zoals Eden Hazard (229) en Romelu Lukaku (256). Arthur Theate, ploegmaat van Doku bij Rennes, zit aan liefst 1.800 minuten. Leander Dendoncker mocht na enkele weken in de basis nu maar zeven minuten meedoen bij Aston Villa. Loïs Openda kwam aan 26 minuten bij Lens, Thorgan Hazard aan 45 minuten bij Dortmund. Mertens (na 72 minuten), Onana (na 75 minuten) en Tielemans (na 55 minuten, hij miste trouwens een strafschop – haalden het einde niet. Zonder erg evenwel. Tielemans wordt wel weer gekoppeld aan een transfer naar Arsenal in de winter.

Van de spelers die stand-by zijn, speelde alleen Heynen een volledige wedstrijd. Denayer en Saelemaekers kwamen wegens niet fit genoeg niet in actie. Lukebakio werd bij Hertha vervangen.

Het zal bij veel andere WK-deelnemers niet anders zijn, maar volledig zorgenvrij reizen de Duivels morgen niet naar Koeweit af. Daar spelen ze vrijdag een oefenwedstrijd tegen Egypte, om meteen daarna naar Qatar door te vliegen.