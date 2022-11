Club Brugge speelde de perfecte match, op drie minuten na: “Het is belangrijk dat de spelers nu even niet aan voetbal denken”

Twee punten weggegeven in evenveel minuten. Club Brugge speelde zondagmiddag gelijk tegen Antwerp, maar bleef achter met de smaak van een nederlaag. “Het is belangrijk dat de spelers nu even niet aan voetbal denken”, aldus Carl Hoefkens.

75 minuten lang leek Club Brugge de perfecte zondagmiddag te gaan beleven. Een comfortabele zege tegen de grote rivaal, een clean sheet voor Simon Mignolet en twee spelers die niet geselecteerd werden voor het WK die de teleurstelling van zich af voetbalden met een goal. “Voor mij was het de match die we wilden spelen”, aldus Hoefkens na de wedstrijd. “We wilden een nieuw elan vinden na een paar moeizame weken. Ik zag een ploeg die zich wilde tonen. Dat is zeker de eerste helft goed gelukt. We zetten bij momenten echt goed druk en creëerden een paar goeie kansen. Helaas misten we soms wat efficiëntie.” Mechele bracht Club op voorsprong met een rake kopbal, maar Vanaken en Jutgla lieten eerder in de eerste helft een paar goeie mogelijkheden om met een ruimere marge de kleedkamer in te trekken.

“Het moment van de ref”

Jutgla maakte zijn gemiste kansen na rust wel goed door iets voorbij het uur de voorsprong van blauw-zwart te verdubbelen. De Spanjaard kreeg bij een counter veel ruimte aan de rand van de zestien en zag zijn afgeweken schot voorbij Butez in de rechteronderhoek verdwijnen. Een doelpunt waarop Jugtgla opvallend emotioneel reageerde. “Eigenlijk zitten we op dat moment op rozen”, besefte ook Hoefkens. “Daarna gaan zij alles of niks spelen. Op zich hadden we daar volgens mij weinig problemen mee. Maar uiteindelijk valt er toch nog een goal na een omschakelingsmoment. Dat kan gebeuren. Al moest toen het moment van de ref nog komen. Die wilde zich graag profileren vandaag.”

© Isosport

Twee minuten na de aansluitingstreffer van de ingevallen Michael Frey ging invaller Christopher Scott naar de grond in de zestien van Club na contact met Brandon Mechele. Strafschop volgens Jonathan Lardot, niet volgens Hoefkens. “In geen honderd jaar”, vond de T1 van blauw-zwart. “Dat was toch heel duidelijk? Gek genoeg wordt de scheidsrechter daarna niet gecorrigeerd door de VAR. Waarom niet? Dat hebben ze mij niet uitgelegd. Maar het is wel heel frustrerend om te zien. Ik heb het hier heel moeilijk mee.”

“Met fris kopje terugkeren”

Club Brugge trekt zo de WK-break in met een tegenvallende vijf op twaalf en vermijdbaar puntenverlies in een topper. “Het resultaat is vandaag niet wat we wilden, maar het gevoel is niet zo negatief”, aldus Hoefkens. “We hebben ons spel gespeeld en ik vond ons bij momenten heel oké voetballen. Dat is wat ik wilde zien na die moeilijke weken. En dat is de belangrijkste boodschap die ik in de kleedkamer heb meegegeven na de match. Voor de rest heb ik alle WK-gangers succes gewenst. Voor de jongens die nu vakantie hebben, zullen de eerste dagen misschien niet top zijn. Maar ik hoop dat ze daarna even op adem kunnen komen. Het is een ontzettend zwaar halfjaar geweest, met heel veel wedstrijden. Daarom is het belangrijk om nu even niet te veel aan voetbal te denken en straks met een fris kopje terug te keren.”