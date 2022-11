Groen eist spreidingsplan asielzoekers

“Wij zijn niet van plan te wachten tot hier iemand overlijdt op straat”, stelt Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout. Daarom klopt de partij nu op tafel.

Volgens zo’n spreidingsplan kunnen lokale besturen verplicht worden asielzoekers op te vangen, zoals dat gebeurde tijdens de opvangcrisis van 2015-16. Ook ­Nederland ging vorige week tot de maatregel over. “Er zullen deze winter mensen op straat verblijven en we moeten absoluut op korte termijn een oplossing vinden”, zegt Vaneeckhout. Hij hekelt eveneens de traagheid waarmee Defensie reageert. “De kazernes moeten verplicht worden open­gesteld.”

De Moor overweegt geen spreidingsplan

Maar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) zegt een spreidingsplan niet te overwegen. “Als ik morgen een verplichting afkondig, dan weet ik dat sommige gemeenten die met de beste wil van de wereld niet kunnen nakomen.” Die inschatting wil ze aan de lokale besturen zelf overlaten, en dus roept ze hen op mee hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Ook van de premier verwachten de groenen dat hij meer verantwoordelijkheid toont, “zoals Nederland”, met een spreidingsplan. De eis zet de samenwerking binnen Vivaldi, die al uiterst moeizaam was, verder onder spanning.

De Moor legde al enkele plannen op tafel, zoals het wetsvoorstel om asielzoekers uit de opvang te laten uitstromen op het moment dat ze een negatieve beslissing krijgen. Zo zouden 1.300 plaatsen kunnen worden vrijgemaakt, meldt het kabinet-De Moor.

Ook worden extra plaatsen bijgemaakt: in Theux en Bredene opent ­Fedasil tijdelijke opvangcentra. In Glons en Jabbeke wordt humanitaire noodopvang gecreëerd, met hulp van het ministerie van Defensie. Het ­centrum in de oude legerkazerne in Berlaar zou deze week volledig opera­tioneel moeten zijn. Het personeel dat deze centra mee zal bemannen, wordt gerekruteerd door Groen.