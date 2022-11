Manifestatie tegen regering en geplande kieshervorming in Mexico

De manifestanten verwerpen het voorstel van de president omdat het volgens hen de onafhankelijkheid van het Nationaal Electoraal Instituut (INE), dat sinds de oprichting in 1990 belast is met de organisatie van de verkiezingen, in gevaar brengt. Onder de demonstranten bevond zich onder anderen voormalig president Vicente Fox (2000-2006).

President Lopez Obrador, die na bijna vier jaar nog steeds erg populair is, is ervan overtuigd dat het INE fraude heeft verdoezeld bij de twee vorige verkiezingen in 2006 en 2012, die hij verloor. In 2018 werd Lopez Obrador verkozen voor een termijn van zes jaar, die eindigt in 2024, wanneer de volgende presidentsverkiezingen plaatsvinden.

De voorgestelde hervorming houdt in dat de leden van de raad van bestuur van het INE door het volk worden gekozen en dat de subsidies aan politieke partijen worden verlaagd. Ook wordt het aantal leden van de Kamer van afgevaardigden teruggebracht van 500 naar 300, en het aantal senatoren van 128 naar 96. De partij van Lopez Obrador en zijn bondgenoten domineren beide kamers van het Congres.

© EPA-EFE

© EPA-EFE