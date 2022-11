Opluchting domineert in Cherson, waar Russen volgens Zelenski “veel wreedheden” begingen

In Cherson, in het zuiden van Oekraïne, heerste zondag vooral opluchting en vreugde over de herwonnen vrijheid na maanden van Russische bezetting. Maar de Russen hebben helaas “veel wreedheden” begaan, verklaarde de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Veel inwoners van de stad klagen dat de Russische troepen, die vrijdag hun evacuatie van de stad voltooiden, de stad in puin hebben achtergelaten.