Voormalig Braziliaans parlementslid schuldig aan moord op haar man (die ook haar adoptiekind was)

Voormalig Braziliaans parlementslid Flordelis dos Santos, bekend als kortweg ‘Flordelis’, is zondag veroordeeld tot 50 jaar gevangenisstraf voor de moord op haar man in 2019.

Flordelis (61) en haar man, pastoor Anderson do Carmo (42), stonden bekend om hun adoptie van een vijftigtal kansarme kinderen in Rio de Janeiro en waren ook een invloedrijk echtpaar in de ontluikende evangelische christelijke beweging in Brazilië. Totdat de pastoor in hun huis in de buitenwijken van Rio doorzeefd werd met zo’n 30 kogels.

In augustus 2020 beschuldigden de aanklagers Flordelis van “het organiseren van de moord, het aanzetten (van verschillende van haar volwassen kinderen) tot deelname aan de misdaad en het proberen die te vermommen als een gewapende overval”.

Volgens de aanklagers was het vermeende motief om controle te krijgen over de financiën van het echtpaar, die do Carmo toen streng beheerde.

Flordelis was in 2018 onder de vlag van de Sociaal-Democratische Partij met gemak tot parlementslid gekozen. Ze genoot dan ook parlementaire immuniteit, maar verloor die nadat ze in augustus 2021 door een bijna unanieme stemming van haar collega’s uit haar functies werd ontzet.

Het voormalige parlementslid is ook schuldig bevonden aan minstens zes eerdere pogingen om haar man te vergiftigen, en aan schriftvervalsing en gewapende criminele vereniging, aldus het openbaar ministerie.

Dochter ook veroordeeld

De “moeder” van de sloppenwijken werd in een favela in Rio geboren. Toen ze 30 was, adopteerde ze de toen 14-jarige do Carmo. Die begon eerst een relatie met haar biologische dochter, later met haar. In 1998 trouwden ze. Nadat Flordelis vier kinderen kreeg met Anderson do Carmo adopteerde ze 50 baby’s, kinderen of kwetsbare jongeren en stichtte een evangelische gemeenschap.

LEES OOK. Hoe een populaire politica, zangeres en moeder van 55 kinderen haar man liet vermoorden door haar (klein)kinderen (+)

Vijf kinderen van het echtpaar en een kleindochter werden ook beschuldigd tijdens het proces. Simone dos Santos Rodrigues, de biologische dochter van het voormalige parlementslid, werd zondag veroordeeld tot 31 jaar gevangenisstraf, terwijl alle anderen werden vrijgesproken.

Een van dos Santos’ biologische zonen, die ervan wordt beschuldigd de schutter te zijn, en een ander familielid dat het wapen kocht, werden een jaar geleden veroordeeld.