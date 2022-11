De straffe evolutie van Nunez, straks goalgetter op het WK? “Als we Darwin vragen om te verdedigen, vergeet hij aan te vallen”

Darwin Nuñez heeft Liverpool met twee treffers een 3-1-zege geschonken tegen Southampton, maar die prestatie was minstens even belangrijk voor hemzelf. De perceptie over de 23-jarige Uruguayaanse spits is plots gekeerd: de miskoop van 80 miljoen euro heet nu een ruwe diamant te zijn, aan wie Liverpool nog veel plezier gaat beleven. Voor voetbalfans aller landen is zijn topvorm goed nieuws voor het WK, waar hij bij Uruguay samen met Luis Suárez een koningskoppel kan worden.

Timing is alles voor een spits. Terwijl Manchester City 60 miljoen euro neertelde voor Erling Haaland, versterkte concurrent Liverpool zich met Benfica-sensatie Darwin Nuñez. Prijskaartje: 80 miljoen euro. Plots werden de twee miljoenentransfers tegen elkaar afgezet.

Darwin Nuñez kende een ongelukkige start bij Liverpool. Het begon al in de voorbereiding, toen filmpjes waarin Nuñez op training en in oefenwedstrijden kansen miste viraal gingen. In zijn tweede competitiewedstrijd voor Liverpool, tegen Crystal Palace, pakte hij een rode kaart die hem drie speeldagen schorsing kostte. Intussen had Haaland bij Man City in vijf competitiewedstrijden al negen keer de netten laten trillen.

Darwin Nuñez werd al vergeleken met Andy Carroll, voor wie Liverpool in januari 2011 40 miljoen euro betaalde aan Newcastle, in die tijd een duizelingwekkend bedrag. Niet alleen omdat Carroll net als Nuñez zijn raafzwart haar in een paardenstaart droeg, maar vooral omdat Carroll een complete flop werd. Intussen is Nuñez met 9 goals in 18 wedstrijden al tot op twee goals genaderd van de elf goals die Carroll in anderhalf jaar Liverpool maakte.

Als we in rekening nemen dat Nuñez zich vaak tevreden moet stellen met invalbeurten, worden zijn cijfers pas echt indrukwekkend. Elke 88 minuten is hij goed voor een goal of een assist. Zijn 6,2 doelpogingen per negentig minuten is het hoogste gemiddelde sinds 2003-2004. De grote kracht van Nuñez is ook zijn grootste zwakte. Hij loopt en wroet zich te pletter, voetbalt onberekenbaar en instinctief en weet zich daardoor vaak in scoringspositie te lopen, maar hij mist ook geregeld kansen.

© AFP

“Nog veel ruimte voor verbetering”

Liverpool-manager Jürgen Klopp is lovend over zijn jonge spits, die de naar Bayern München vertrokken Sadio Mané moet vervangen, al noemt hij hem ook een ruwe diamant waaraan geschaafd moet worden. “We weten allemaal dat Darwin offensief een enorme kracht is, alleen moet hij defensief nog verbeteren”, zegt Klopp. “De aanvallers die rond hem spelen, weten dat en passen zich aan hem aan. Als we Darwin vragen om te veel te verdedigen, dan vergeet hij aan te vallen. Dus geven we hem de ruimte om zich een echte spits te voelen. Hij was fantastisch tegen Southampton, maar er is nog veel ruimte voor verbetering.”

The Telegraph titelde dat de doorbraak van Darwin Nuñez voor Liverpool op het verkeerde moment komt. Maar voor de voetbalfans niet. Nuñez kan straks een van de sensaties worden bij Uruguay, waar hij aan de zijde speelt van ervaren spitsbroeder Luis Suarez.