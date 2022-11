Weerbericht: Dag begint droog met later meer bewolking en vanavond mogelijk regen

De dag begint maandag droog met op meerdere plaatsen zon, op andere plaatsen dan weer ochtendgrijs dat hardnekkig kan blijven, onder meer in het westen van het land en in de zuidelijke Ardennen. In de loop van de namiddag neemt de bewolking overal toe vanaf de Franse grens en kan een bui vallen ten zuiden van Samber en Maas, meldt het KMI.

De maxima schommelen van 6 à 7 graden in de Ardennen tot 11 à 12 graden in het centrum en noordoosten. De wind is deze ochtend zwak uit zuid tot zuidoost maar wordt later matig uit zuidelijke richtingen.

Maandagavond en volgende nacht wordt het betrokken met regen of soms stevige buien. Tegen de ochtend wordt het droger vanaf het zuidwesten met geleidelijk opklaringen. De minima schommelen van 5 tot 9 graden bij een matige zuiden- tot zuidwestenwind.

Dinsdag begint de dag op de meeste plaatsen droog met opklaringen, in de Ardennen is het dan veeleer zwaarbewolkt en miezerig. In de namiddag en ’s avonds neemt de bewolking toe vanaf het zuidwesten, gevolgd door regen. De maxima lopen uiteen van 9 tot 14 graden bij een matige, aan zee soms vrij krachtige, zuidelijke wind.