Adnan Custovic lijkt te weten hoe laat het is, Storck genoemd als opvolger: “Enkel de toekomst van KV Kortrijk telt”

KV Kortrijk blijft kamperen in de onderste regionen van het klassement. De donkere wolken blijven hangen boven het Guldensporenstadion. “Het was niet goed”, vertelde De Neve na de wedstrijd. “Ik weet niet echt hoe het nu verder moet. We zitten in een slechte positie. Voor mij is het ook nog extra spijtig dat die WK-break er nu juist komt. Op RWDM viel ik goed in, nu viel ik weer in. Ik begon eindelijk wat minuten te maken. Jammer, maar ik wist het wel op voorhand dat er een lange pauze zat aan te komen. Nu is het aan de spelersgroep om ons in die lange periode te focussen op deze club. We komen hier wel uit, maar enkel als iedereen hard werkt.”

Custovic out, Storck in?

Het verhaal van Adnan Custovic bij KV Kortrijk kon men nooit een sprookje noemen. De Bosniër nam het stokje op speeldag zeven over van Belhocine, maar wist amper twee keer te winnen in de competitie. De recente bekerzege lijkt verder geen rol te spelen over zijn positie bij de Veekaa. “Tot de rode kaart van D’Haene dacht ik dat we punten konden pakken”, vertelde Custovic op de persconferentie na de match. “Die rode kaarten zijn natuurlijk een probleem. Het is niet evident om dan nog resultaat te behalen. Gent was vandaag ook gewoonweg beter. Ze beschikken over meer individuele kwaliteiten. We probeerden nog te drukken, maar ook na de rode kaart van Kums was Gent met tien nog beter.”

Over zijn wankele positie wist Custovic ook nog wat te zeggen, duidelijk geëmotioneerd. “Ik weet niet hoe het voor mij zal verder gaan bij KV Kortrijk. Het is enkel de toekomst van de club die telt, die staat op één. Ik ben nu toe aan mijn tweede periode hier en ik leef echt hard mee. KV Kortrijk verdient deze situatie echt niet. Ik ben erg ontgoocheld. We zullen zien wat de toekomst brengt.”