Dua Lipa zal niet optreden tijdens WK voetbal in Qatar

De Britse zangeres Dua Lipa (27) ontkent dat ze deel zal uitmaken van de openingsceremonie van het WK voetbal in Qatar. En voegde daaraan toe dat ze enkel zal optreden in het land als er iets gedaan wordt aan de mensenrechten daar.

Nadat er heel wat speculatie ontstaan was over wie zou optreden tijdens de openingsceremonie van het WK voetbal, heeft zangeres Dua Lipa het heft in eigen handen genomen. In een statement op Instagram schreef ze: “Er wordt momenteel druk gespeculeerd dat ik zal optreden tijdens de openingsceremonie van het wereldkampioenschap in Qatar. Ik zal niet optreden en ik ben ook nooit betrokken geweest bij onderhandelingen om op te treden”, schreef ze. “Ik zal Engeland op afstand aanmoedigen en ik kijk ernaar uit om Qatar te bezoeken wanneer het alle beloften inzake mensenrechten heeft ingelost die het heeft gedaan toen het het recht kreeg om het WK te organiseren.”

Momenteel heeft enkel zanger Jungkook (25) van de Zuid-Koreaanse groep BTS bevestigd dat hij in Qatar zal optreden tijdens de openingsceremonie. Gedurende het hele WK zullen ook Diplo, Calvin Harris en Sean Paul de revue passeren.

LEES OOK. Alleen als ze haar mond opendoet, mag Lahbib naar WK in Qatar. Toch is er kritiek: “We zouden beter eerst hier de mensenrechten respecteren”

© Instagram

(sgg)