Sven Kums baalt na rode kaart tegen KV Kortrijk: “Ik raakte gewoon de bal”

AA Gent leek op bezoek in Kortrijk een rustige wedstrijd af te werken maar plots slikte Sven Kums - kort na de pauze - een rode kaart: “Dat overkomt me niet vaak”, zuchtte de gewezen Gouden Schoen van de Buffalo’s. “Ik raak gewoon de bal en glijd dan een beetje door maar hou me zelfs in. Ik had die rode kaart dan ook totaal niet verwacht. Nadat ze voor rust met tien vielen, gingen de thuisspelers wel heel nadrukkelijk snel liggen. Zonde dat ik hierdoor naar de kant moet. Ploegen in het rood liggen me niet (lacht), die uitsluiting tegen Bayern Munchen ligt nog vers in het geheugen hé.”

Uiteindelijk kwam de Gentse zege na de uitsluiting van Kums niet meer in het gevaar. Integendeel zelfs, de Buffalo’s bouwden hun voorsprong nog verder uit: “Nu kunnen we even genieten van wat rust. Ik trek met mijn gezin op vakantie. Dat zal heel veel deugd doen. Die WK-break komt misschien wat ongelegen omdat we net zo goed op dreef zijn. Anderzijds hebben we al heel veel wedstrijden afgewerkt en veel jongens zullen heel tevreden zijn dat we nu even kunnen rusten.”

Ngadeu in duel met Dorian Dessoleil. — © BELGA

Ook voor Michael Ngadeu had de overwinning in Kortrijk een speciaal tintje. Na afloop wilde de Kameroense verdediger het evenwel niet hebben over zijn niet-selectie voor het WK: “Ik praat enkel over de partij van vanavond”, klonk ‘Iron Mike’ resoluut. “We hebben hier een heel volwassen prestatie afgeleverd en hielden ook weer netjes de nul. Jammer wel dat Sven die rode kaart slikt. Ik zag de situatie van dichtbij en ben zeker dat hij de bal raakt.”

“Op deze manier sluipen we ook weer wat dichter bij de top-vier”, stelde de Kameroener ook vast. “Toch zullen we niet mogen verslappen na de break. Er wacht ons dan meteen een bijzonder lastige reeks. Dan moeten we ook weer vol aan de bak want anders heeft onze sterke remonte totaal geen nut gehad.”(ssg)