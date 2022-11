Auto’s rijden frontaal op elkaar in op brug over Albertkanaal: vier gewonden, één slachtoffer kritiek

Deurne/Merksem

Op de Brug van den Azijn over het Albertkanaal tussen Deurne en Merksem zijn zondagnacht twee auto’s frontaal op elkaar ingereden. Over de omstandigheden bestaat nog geen volledige duidelijkheid, maar de klap was zwaar. Eén slachtoffer verkeert in kritieke toestand, ook drie anderen raakten gewond.