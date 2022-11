Voetbalclubs en minister Verlinden houden in Dossinkazerne crisisoverleg over supportersgeweld

Pro League-CEO Lorin Parys roept vanmorgen alle profclubs samen op een crisisoverleg over de ontspoorde situatie in de voetbalstadions met pyrotechnisch materiaal. Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zal op het overleg aanwezig zijn. Dat vindt op een speciale plek plaats: de Kazerne Dossin in Mechelen, vanwaar tijdens de Tweede Wereldoorlog joden werden getransporteerd naar concentratiekampen.