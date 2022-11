Mike Pence: “Woorden van Trump brachten mij, mijn familie en iedereen in het Capitool in gevaar”

“De woorden van de president waren roekeloos. Het was duidelijk dat hij besloot deel uit te maken van het probleem”, zei Pence tijdens een exclusief interview met ABC News. Hij verwees daarbij naar enkele tweets die Trump de wereld in stuurde voordat een boze menigte op 6 januari 2021 het Capitool in Washington DC bestormde.

Pence zei dat hij “woedend” was over de tweets toen de opstand op gang kwam. Donald Trump had gezegd dat Pence “niet de moed had om te doen wat gedaan had moeten worden” nadat de vicepresident weigerde de verkiezingsoverwinning van Joe Biden niet te certificeren. Iets dat hij legaal niet kon en waar hij de president ook op gewezen had. “Ik wendde me tot mijn dochter, die in de buurt stond, en ik zei: ‘Er is geen moed voor nodig om de wet te overtreden. Er is moed voor nodig om de wet te handhaven’”, zei hij. “De woorden van de president waren roekeloos en zijn acties waren roekeloos. De woorden van de president die dag tijdens de bijeenkomst (voor de rellen, red.) brachten mij en mijn familie en iedereen in het Capitool in gevaar.”

Tijdens het interview, dat maandagavond (lokale tijd) zal uitgezonden worden, sprak Pence ook over het feit of Trump ooit opnieuw plaats moet nemen in het Witte Huis, of Pence zelf ooit voor het presidentschap wil gaan en wat hij denkt over de geheime documenten die in Mar-A-Lago in beslag werden genomen.

(sgg)