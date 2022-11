Ook dieren blijven niet gespaard van Russische plunderingen in Cherson en “verhuizen voor eigen veiligheid naar de Krim”

Gaande van auto’s, tractoren en ambulances, tot de inhoud van musea en historische archieven. Zelfs het stoffelijk overschot van Grigory Potemkin hebben de Russen opgegraven uit de kathedraal van Cherson. En nu is de Russische zoo-uitbater Oleg Zubkov ook eigenhandig dieren aan het weghalen om in zijn zoo op de Krim te zetten. Zeven wasberen, twee wolvinnen, pauwen, een lama en een ezel zijn meegenomen door Zubkov vanuit Cherson naar de Krim.

Zondag zette Zubkov zijn video weer offline die toonde hoe zijn assistenten een lama in een kramakkelig busje duwden, zonder enige verluchting. In een andere video die momenteel nog op YouTube staat, is te zien hoe twee wolvinnen worden vrijgelaten in hun nieuwe ‘thuis’ op de Krim en die volgens Zubkov van de zoo in Cherson afkomstig zijn. Hij noemt het “een tijdelijke evacuatie”.

“Hier is het veel beter voor de wolven”, legt Zubkov uit. “Ze hebben een groot gebied, de Krimse zon, en daarnaast komt er nog een wolf bij. Het is een droom voor hen die uitkomt.” Als Rusland Cherson herovert, dan zal hij de dieren terugsturen, want hij ziet dit als “een humanitaire missie”. “We hebben bijvoorbeeld veel wasberen. We namen ze mee zodat de inwoners van Cherson blij zijn als ze veilig en wel terugkomen. De dieren zijn in goede handen.”

The Lion Man, zoals Zubkov zichzelf graag noemt, werd vorig jaar veroordeeld nadat een tijger een vinger afbeet van een 1-jarig kind. Hij kreeg een celstraf van twee jaar en drie maanden, waarvan hij twee maanden uitzat.