Charles De Ketelaere arriveert in België: “Ik had twijfels of ik erbij zou zijn op het WK”

Charles De Ketelaere landde vanmorgen in Zaventem om vanmiddag om 15 uur present te zijn wanneer de Rode Duivels in Tubeke verzamelen om een dag later naar het Midden-Oosten te reizen. De Ketelaere geeft toe dat hij door zijn moeilijke periode bij Milan twijfels had over zijn WK-selectie.

“Natuurlijk had ik twijfels of ik erbij zou zijn”, geeft De Ketelaere toe.

Charles De Ketelaere arriveerde vanuit Milaan op Zaventem, waar hij zich opmerkelijk genoeg vrij anoniem kon bewegen tussen de andere reizigers. CDK bleef dit weekend op de bank in de wedstrijd van Milan tegen Fiorentina. “Ik kijk enorm uit naar het WK. Natuurlijk had ik voor de selectie wat twijfels of ik erbij zou zijn. Je bent nooit zeker, maar ik ga wel met ambitie naar Qatar. Zoveel mogelijk minuten pakken en zover mogelijk geraken. Liefst het WK winnen.”

Maldini: “De Ketelaere heeft het moeilijk, maar tekende voor vijf jaar”

Intussen sprak Milan-directeur Paolo Maldini op streamingplatform DAZN na de 2-1-zege tegen Fiorentina over De Ketelaere.

“De Ketelaere heeft het moeilijk, het is een heel andere omgeving dan die hij gewoon was met meer druk en andere eisen”, aldus Maldini. “Vergeleken met vorig seizoen moet hij met heel wat emoties omgaan. Maar we hebben hem een contract van vijf jaar gegeven, geen vijf maanden. We kijken ernaar uit. De tijd zal aantonen of hij goed ingepast kan worden.”