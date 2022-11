Beurswaarde van farmareus en vliegtuigbouwer kelderen nadat valse accounts in hun naam tweeten

“We zijn verheugd om aan te kondigen dat insuline nu gratis is.” Die tweet zorgde de afgelopen dagen voor heel wat problemen. De tweet werd verstuurd vanuit de account @EliLillyandCo, die een blauw verificatievinkje heeft. Daardoor dachten heel wat mensen dat de Amerikaanse farmagigant Eli Lilly and Company de boodschap de wereld ingestuurd had. Maar dat bleek niet het geval. Zij moesten later via hun echte account @LillyPad, ook met zo’n verificatievinkje, een correctie versturen. “Onze excuses aan degenen die een misleidend bericht hebben gekregen van een nep Lilly-account. Ons officiële Twitter-account is @LillyPad.” Maar het kwaad was geschiet. Het aandeel van Eli Lilly and Company daalde 4,37 procent.

Vliegtuigfabrikant Lockheed Martin overkwam hetzelfde. De valse account @LockheedMartini, ook met een blauw verificatievinkje, tweette dat het zou stoppen met de verkoop van wapens aan Saudi Arabië, Israël en de Verenigde Staten totdat het meer zicht had op inbreuken op mensenrechten. Het aandeel van het Amerikaanse bedrijf daalde 5,5 procent en dat kostte hen miljarden.

Ook PepsiCo, Tesla, SpaceX, Roblox en Nestle zagen kleine dalingen in hun aandelenkoers nadat valse accounts tweets hadden uitgestuurd in hun naam.

Abonnement

Het probleem zit hem bij de blauwe vinkjes. Voordat Musk de controle over de microblogsite overnam, kon je zo’n vinkje enkel krijgen door een identificatieproces te ondergaan en was het vrijwel zeker dat het om een officieel account ging. Maar sinds 5 november kan je zo’n vinkje ook krijgen door elke maand 8 euro te betalen aan Twitter. Denk aan een soort abonnementsformule.

En dat zorgt dus voor heel wat problemen. Zo tweette een vals account voor basketballer LeBron James dat de man de LA Lakers wou verlaten en stuurde een vals account voor O.J. Simpson een bekentenis voor de moord op zijn vrouw en haar vriend de wereld in. Een account die zich voordoet als de voormalige Amerikaanse president George Bush tweette dan weer dat hij het “mist Irakezen te doden”.

Opnieuw ontslagen

Het is momenteel niet duidelijk of er binnenkort beterschap op zicht is. Musk blijft namelijk werknemers van het bedrijf ontslaan. Volgens onder meer Platformer en The Verge liet het bedrijf afgelopen weekend tot wel 5.500 werknemers gaan. Zij kregen geen mededeling dat ze ontslagen waren, maar konden simpelweg niet meer inloggen op hun e-mailadres en het intern communicatiesysteem van het bedrijf.

Het zou gaan om Amerikaanse, maar ook internationale werkkrachten binnen content moderatie, onroerend goed, marketing, engineering en andere afdelingen. Later werd in een e-mail verduidelijkt dat de ontslagronde kadert binnen de “herprioritering en besparingsoefening.” De mail informeerde werknemers dat hun laatste dag maandag 14 november is, maar dat er van hen niets wordt verwacht.

